Trump analiza aplicar aranceles a los autos importados, reporta WSJ

El presidente de Estados Unidos Donald Trump analiza imponer aranceles a los autos importados invocando razones de seguridad nacional como hizo con el acero y aluminio, informó el miércoles el diario The Wall Street Journal.



La Casa Blanca considera lanzar una investigación, denominada Section 232, para el comercio de autos, según el informe. Esa investigación daría el sustento legal para imponer aranceles si el departamento de Comercio considera que esas importaciones amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.

En un par de mensajes en Twitter, Trump dio señales vagas sobre sus planes este jueves.

"Pronto habrá grandes noticias para nuestros grandes trabajadores de la industria del automóvil", tuiteó. "¡Tras muchas décadas de perder trabajos a manos de otros países; ustedes han esperado demasiado!", añadió.

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de mayo de 2018

En otro tuit referido a las negociaciones comerciales con China, dijo que mientras esas conversaciones están marchando bien "al final probablemente debamos usar una estructura diferente".

Trump ha cuestionado los elevados aranceles de China a los autos importados y en reciente negociaciones, el presidente chino Xi Jinping ofreció bajar a 15% la actual tasa de importación de 25%.

El diario, citando fuentes de la industria del automóvil, dijo que el plan de Trump podrían chocar con la oposición de socios comerciales y de vendedores de autos importados. También generaría problemas con la Organización Mundial de Comercio OMC.

China ya denunció ante la OMC que Estados Unidos haya invocado razones de seguridad nacional para gravar al acero y aluminio importados.