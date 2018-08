Trump duplica aranceles al acero y al aluminio de Turquía

Washington.- Estados Unidos aumentó hoy los aranceles al acero y al aluminio de Turquía hasta el 50 % y el 20 %, respectivamente, después de que la lira turca se depreció un 10 % en las últimas horas y superó la barrera de las 6 unidades por dólar.

"Acabo de autorizar que se dupliquen los aranceles sobre el acero y el aluminio de Turquía ya que su moneda, la lira turca, se deprecia rápidamente hacia abajo contra nuestro fuerte dólar", señaló el presidente estadounidense, Donald Trump, en su cuenta oficial de Twitter.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de agosto de 2018



"(Los aranceles) al aluminio ahora serán del 20 % y al acero del 50 %. ¡Nuestras relaciones con Turquía no son buenas en este momento!", añadió el mandatario.



La lira turca llegó a depreciarse hoy un 10 % y superó la barrera de las 6 unidades por dólar, en medio del nerviosismo de los mercados por las sanciones impuestas por EE.UU. y la interferencia del Gobierno turco en la política monetaria.



La lira ya cayó este jueves un 5 % frente al dólar y el euro, y en una semana acumula una depreciación de alrededor del 20 %, hasta tocar su mínimo histórico frente a las divisas de referencia.



Los expertos atribuyen la depreciación de la moneda turca a la fragilidad de la economía del país euroasiático, basada sobre todo en el consumo interno, con un alto déficit comercial y necesitada de inversiones extranjeras, además de a la negativa de las autoridades turcas a aumentar los tipos de interés.



El Gobierno de Estados Unidos anunció hace una semana la imposición de sanciones económicas contra los ministros turcos de Justicia, Abdülhamit Gül, y de Interior, Suleyman Soylu, por su papel en el arresto en Turquía del pastor protestante estadounidense Andrew Brunson.



La Fiscalía turca pide hasta 20 años de cárcel para el pastor estadounidense al considerar que tiene lazos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla secesionistas kurda de Turquía, y que está vinculado también con la red del predicador islamista Fethullah Gülen, exiliado en EE.UU., al que Ankara achaca el fallido golpe de Estado de 2016.



La tensión entre Turquía y Estados Unidos, acrecentada con los últimos días por la situación de Brunson, alcanzó hoy otro nivel con el anuncio del aumento de los gravámenes de Trump sobre el acero y aluminio turco.