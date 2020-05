Yazaki Group, fabricante de autopartes recortará su personal en México

El fabricante estadounidense de autopartes Yazaki North America, parte de Yazaki Group, con sede en Japón, dijo el miércoles que reducirá esta semana su fuerza laboral en México en un 20%, un recorte que dejará al proveedor con unos 58,000 empleados en el país, debido al desplome en la demanda por el coronavirus.

El recorte se traduce en aproximadamente 14,500 despidos, según un cálculo de Reuters, en medio de la pandemia que ha detenido la producción en el sector automotriz de América del Norte.

"Yazaki debe ajustar su capacidad de producción para que coincida con la demanda de los clientes, la cual se ha reducido drásticamente", dijo en un comunicado Brad Warner, director de comunicaciones corporativas de Yazaki North America.

With plants strategically located around the world, Yazaki is able to meet production demands and critical logistics requirements for our customers no matter where they are located. pic.twitter.com/XpRZiwdLll — Yazaki North America (@YazakiNA) 12 de noviembre de 2019

Finanzas Por Covid-19 se han perdido 700 mil empleos formales hasta abril, estima Banxico

La economía mexicana perdió 700 mil empleos formales hasta abril en medio de la incertidumbre de la crisis del coronavirus y "de la falta de confianza" derivada de las políticas públicas, indicó una minuta de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

En el reporte, uno de los miembros de la junta señaló que la producción automotriz cayó 24 % a tasa anual en marzo, lo que anticipa una contracción de hasta 34 % anual en la actividad manufacturera del segundo trimestre, además de "un severo debilitamiento en el sector de servicios"

"El principal peligro que enfrentamos es una pérdida de empleos en el corto plazo que no se podrán recuperar en el mediano plazo, condenando a una proporción de la población a una situación de pobreza estructural", advirtió uno de los integrantes de Banxico.

La minuta, apenas publicada, corresponde a la última reunión sobre política monetaria del 21 de abril, cuando Banxico bajó la tasa de interés a 6 % y anunció medidas adicionales por 750 mil millones de pesos (31.400 millones de dólares) para proveer de liquidez al sistema financiero.

Con información de EFE