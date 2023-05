90's Pop Tour, a la altura del Tecate Emblema

Ante la ausencia de Enrique Iglesias en el Tecate Emblema, el 90's Pop Tour -representado por JNS, Magneto, Kabah, Caló, The Sacados y Litzy- tomaron el escenario principal con un espectáculo conformado por todos los éxitos que presentan en su gira.

Entre el público se observaba gente bailando y cantando, e incluso había quienes grababan Tik Toks haciendo las coreografías de las canciones. El escenario lució lleno, aunque la afluencia de gente comenzó a bajar cuando se acercaba el inicio de la presentación de Chainsmokers.

Temas como La Ilusión del Primer Amor, Al Pasar, Más de lo que te Imaginas, Colegiala, La Calle de las Sirenas y Vuela Vuela, confirmaron el set list de casi dos horas que presentaron.

Kabah se hace presente con Al pasar, como parte de los 90's Pop Tour en el #TecateEmblema.



📹@beelgtz pic.twitter.com/YkhXONnUuJ — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 14, 2023 🎤🎼"No te hace falta equipaje..." Suena Vuela, Vuela, de Magneto, en el #TecateEmblema para el gran cierre de los 90's Pop Tour.



📹 @beelgtz pic.twitter.com/4oZ3GE1dQX — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 14, 2023

La producción contó con fuego, humo y fuegos artificiales que lanzaron al finalizar su participación. Las agrupaciones agradecieron el buen recibimiento del público y se despidieron.

Mientras tanto, los Chainsmokers ofrecieron un set electrónico que cerró las actividades del escenario Kia. Su repertorio mezcló temas como Flowers y Unholly, concluyendo con Something Just Like This.