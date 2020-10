Alan Salomon domina la música electrónica

Con Festival bounce, su quinto sencillo, el DJ y productor de música electrónica Alan Salomon ha conquistado no sólo al público que lo sigue en plataformas digitales, sino a las listas de popularidad de publicaciones como Beatport, donde avanzó del décimo al cuarto puesto, alternando con artistas como David Guetta y Armin Van Burren.

“La creación de esta obra está basada en el sentimiento de todos como personas, de alegría, de emoción, de frenesí; la compartí en redes sociales y plataformas y la respuesta no se ha hecho esperar”, dice en entrevista.

Sobre su ascenso en la lista de Beatport, asegura que a un mes de su lanzamiento, “tengo una emoción increíble porque de ser el último en el Top 10, pasó ahora al lugar cuatro, lo cual me está marcando que el camino en el que voy es el correcto”.

Festival bounce, “me define como músico, como persona, está llena de versatilidad y qué padre poner el nombre de México en alto, reconoce el DJ que grabó con Drake Bell la canción No perdamos más el tiempo. “Llegar a Drake Ball es otro logro en mi carrera, he tenido la suerte de trabajar con él y para México hemos hecho varias fechas juntos. Cuando le hablé de hacer la dupla, no lo pensó dos veces; seleccionamos la composición y nos quedó muy bien, porque es una oda a la vida, que se nos va en un abrir y cerrar de ojos y es importante hacer lo que queremos y lo que nos mueve el corazón”, relata.

Salomon está convencido de que la música electrónica lo eligió y decidió dedicarse a ella inspirado por la energía que se vive en los festivales, "me atrapó el estar en un escenario, ver a los seguidores gritando y bailando al compás de mis creaciones”.

Alan Salomon tiene contemplado para el 2021, lanzar su álbum debut y seguir impulsando este género musical desde México, que, considera, "es un gran nicho para la música electrónica y cada vez este nicho se acrecenta, ya somos varios talentos que gracias a las plataformas somos conocidos de manera mundial”.