Alfonso André presenta la reedición de Mar Rojo, su segundo material como solista

Aunque Alfonso André ha disfrutado las mieles del éxito como baterista de La Barranca, Jaguares y Caifanes, alineación a la que sigue perteneciendo, desde hace siete años decidió emprender en paralelo un viaje como solista. En 2011 presentó Cerro del aire, su primer disco como cantante, y cuatro años después estrenó Mar Rojo, material que reedita en formato físico con dos temas nuevos.



Para el músico, uno de los retos más difíciles es que el público reconozca este trabajo, lejos del éxito que le han dejado las bandas a las que ha pertenecido. “Es difícil que el público se dé cuenta que hay proyectos paralelos por la inmensa luminaria que es Caifanes; como que todo lo demás palidece al lado de una banda tan fuerte y tan importante como es esa”, dice André con una risa seca mientras agita su cabellera larga.

Con 35 años de carrera, el músico e intérprete considera que esto también tiene que ver con los cambios que ha enfrentado la escena del rock, pues ahora el público ha dejado de interesarse por las propuestas nuevas. “Actualmente es un poco triste, creo que hay talento, siempre hay gente haciendo cosas locas e innovadoras, pero el público es el que no está apostándole al rock, por lo menos en su génesis, donde están naciendo las nuevas bandas”, admite.

“He ido a algunos lugares donde tocan bandas nuevasy veo que suenan mejor de lo que sonábamos nosotros en las épocas de Rockotitlán, pero los lugares están vacíos. Los chavos se están yendo a otros lugares. Están de moda los festivales, pero por lo regular siempre son las mismas cinco o seis bandas de siempre”, señala Alfonso.

Esto también ha sido un reto para él como solista, sobre todo ahora que está próximo a cumplir 56 años: “Para mí tal vez sea más difícil, porque ya no estoy en la generación de los chavos, que es donde regularmente nacen las bandas. Como que estoy un poco fuera de sincronía al empezar a hacer algo a estas alturas del partido”, reconoce.

Alfonso André no niega que Cerro del aire y Mar Rojo sean una síntesis de su aprendizaje como productor, músico y baterista de sus proyectos anteriores, pero espera que ambos discos sean una propuesta alterna. “Es como una avenida de dos carriles: Yo le he dado mucho a Caifanes, a Jaguares y a La Barranca, y obviamente debe haber algo de esas bandas en mi trabajo solista, pero quiero pensar que estos discos tienen su propia personalidad y sonido”.

Dejar Caifanes no es una opción, el cantante más bien pretende ocupar todo el tiempo libre que tenga para promocionar Mar Rojo. “La música representa para mí la vida. Es parte fundamental, es como oxígeno. Afortunadamente me topé con esto que es algo que disfruto muchísimo y que me ha permitido mantener a mi familia durante todos estos años”.