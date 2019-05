Alice Cooper más vivo que nunca en el festival Domination

Cincuenta años después de iniciada su carrera, con 71 años de edad y más unos 30 discos a cuestas, la leyenda del metal Alice Cooper pisó por primera vez la Ciudad de México para dar un espectáculo que sorprendió a los miles de fans que después de las nueve de la noche seguían llegando al Foro Sol para el cierre del Festival Domination.

Alrededor de 60 mil asistentes se dieron cita en el segundo día de la fiesta del heavy metal que sustituyó este año al Hell and Heaven Metal Fest, y que desde las 13:00 horas arrancó con una lluvia de bandas mexicanas como Cerberus y Dolores de huevos, que calentaron los ánimos para dejar el escenario a unos adolescentes de Nueva Zelanda de raíces maóris, llamados Alien Weaponry, quienes entregaron las primeras buenas descargas de trash metal de la tarde.

Entre lo más destacado estuvo la presentación de la banda estadounidense Ratt, el black metal noruego de Satiricon y Trivium, banda de Orlando con 20 años de trayectoria y de las primeras en provocar el slam masivo y el azote de melenas con una selección de sus principales éxitos. “Qué pasa cabrones”, soltó su vocalista, Matt Heafy, enfundado en la playera de la selección mexicana de futbol. Más tarde el punk old school se abriría paso con los Dead Kennedys, que encendieron el escenario Evolution con clásicos como Kill the por, To drunk to fuck, California Uber alles. El frontman de la banda, East Bay Ray, cerró el show uniéndose abajo del escenario con sus fans y cantando a todo pulmón Holiday in Cambodia.

Al mismo tiempo que los Dead Kennedys, en el escenario Distortion se presentó otro favorito de los metaleros mexicanos, Apocalyptica, y con la banda también llegó la lluvia al Foro Sol pero no impidió que los finlandeses electrizaran con una mezcla de violonchelos y batería, al ejecutar temas propios y sus clásicos covers de Metallica.

Apocalyptica prendió a sus seguidores con sus mejores éxitos / Foto: Roberto Hernández

“Los amo chicos, tenemos que volver”, dijo Perttu Kivilaakso, antes de sonar temas como Enter sandman, Fight fire with fire, Battery, Sad but true y Seek and destroy, que la banda metalera agradeció quedándose hasta el final sin importarles el agua que cayó hasta el final de su presentación.

Dream Theater fue otro de los platos fuertes del segundo día de Domination, y sus seguidores duros los recibieron eufóricos. Sin embargo, a la mitad de su presentación la mitad del público se movió de escenario para ver a la banda estadounidense Lamb of god , uno de los principales exponentes del groove metal que sacudió el escenario Headbanger’s.

“Gracias, quiero que hagan demasiado ruido”, gritó Randy Blythe a su público, que de inmediato formó el más grande mosh pit de la noche.