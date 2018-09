Amanda Miguel afirma que el público le ha mostrado mucho su cariño

“No tengo más que alegrías y mucha felicidad, me siento querida y protegida”, aseguró Amanda Miguel cuestionada sobre su participación en el Auditorio Nacional el próximo 12 de septiembre donde por primera vez se presentará ante el público sola, aunque dejó en claro, que algunas canciones requieren la presencia de su esposo Diego Verdaguer.



La intérprete argentina nacida en La Patagonia afirma que pisar este emblemático lugar es algo muy especial para ella, pues radica en México desde los años setenta y en el 200 se nacionalizó como mexicana, “sé que este es el más grande lugar que existe para un cantante, todos los que venimos a México soñamos con cantar ahí algún día, para mí era un sueño desde hace mucho, pero nunca imaginé que llegaría para mí solita”.

Bajo el título de Solita y sin ataduras, Amanda aclara que este título se debe a muchas cosas que han sucedido en su vida y no es simplemente una frase lanzada la viento, “las mujeres hoy en día ya alzan la voz y son escuchadas, antes no había tantas leyes ni el respaldo social para nuestros reclamos, hoy se dice muy fácil empoderamiento femenino, pero hay que tener cuidado con cómo se usa, pues puede ser una bala que se vaya porel camino equivocado”, señaló.

Sobre este espectáculo, Amanda recalcó que su familia estará con ella en todo momento, “mi hija Ana Victoria estará a cargo de la producción y Diego saldrá un par de veces a cantar conmigo, pero nada más, él estará apoyándome detrás del escenario, así que será una noche para todas las mujeres mexicanas y además, se grabará un DVD del espectáculo”, expresó.

También reveló que el Auditorio Nacional se llenará de “música, emociones y recuerdos con temas para escuchar, otros para cantar y habrá más para bailar, aunque para ser sinceros se necesitan temas tranquilos para que el público se relaje”, expresó.

Con más de 40 años de carrera Amanda ha acumulado una gran cantidad de temas que se convirtieron en éxitos, aunque últimamente no ha grabado ni uno que llegue a los números uno como en antaño.

“No vivo de los éxitos, vivo de disfrutar de los éxitos, reconozco que en los últimos años no he grabado nada fuerte, pero es que nada me convence tan fácilmente, tardé algo en preparar un nuevo disco y el público lo conocerá en breve”, expresó.