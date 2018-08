Amanda Miguel se presenta sola por primera vez en el Auditorio Nacional

Para los fans que siempre han soñado con escuchar Amanda Miguel, el contexto con nadie, incluido su esposo Diego Verdaguer, por haber llegado la fecha y haber sido este 12 de septiembre cuando la cantante argentina tomar el escenario para interpretar más de veinte temas que ha hecho famoso con su gran voz a lo largo de su carrera.



Bajo el título de Sola y sin ataduras, Amanda asegura que llega en buen momento este espacio para darle rienda suelta a su voz y no esperar tras bambalinas a que termine otro cantante. "Por muchos años lo hice, bueno con Diego siempre fue así, salimos juntos, canté y luego cada uno tenía su espectáculo, ahora es para mí solita este concierto, ya me lo merecía", se saluda la cantante que se encuentra en Estados Unidos de gira con su esposo Diego Verdaguer.



"Los empresarios siempre nos piden a los dos juntos, incluso en Estados Unidos se hizo una aparte con Marisela y nos ha ido bien, la gente abraza mucho esta unión, pues son canciones del recuerdo y las cantan con nosotras, pero con mi marido tengo hasta el próximo año, pues recorreremos 28 ciudades y eso me deja sin mucho espacio para mí, así que decidí que este 12 de septiembre el Auditorio Nacional fue solo para mí ", expresó.



Cuestionada sobre el tiempo real para el que realizaste una prueba, asegúrate de que fue invitada hace tiempo para el juez, Cantando por un sueño, me gustó mucho la experiencia, pero por la voz de México y otra realidad, no me recibió invitado, sería bueno, pues, ve a un jueces que no es hijo de cantantes y sí valdría la pena que llega la opinión de alguien que sí está dentro de la industria musical ", señaló.



Por otra parte, aseguró que también tiene pensado junto con su marido, abrir una escuela de canto, pero la falta de tiempo les ha imposibilitado esta decisión, "no queremos delegar en nadie la responsabilidad de enseñar



Acerca de una biografía sobre su vida, "siempre quieren amarillismo, chisme, si no, no vende, hay que ver qué paso con la de Luis Miguel, fue un trancazo porque el padre fue el villano desde el principio al fin, nosotros no tenemos algo así para vender ", expresó.



Acerca de los encuentros de famosos de las últimas novelas, que ya se han incluido para los shows, pero por ahora está muy ocupado en la Unión Americana, "prefiero sola, ya tienes la oportunidad de llegar a la mejor, con los demás" bien con Marisela, tenemos fechas y fechas, pues la gente nos pide mucho, con eso me quedo por ahora ", aseguró.



Afirmó que a finales de septiembre comenzó una gira en Los Ángeles junto a Diego Verdaguer y se van por 28 ciudades de Estados Unidos, "estaremos ocupados todo el 2019 con sus presentaciones en vivo, así que no hay planes para grabar una nueva disco, prefiero quedarme con los éxitos que logré a lo largo de mi carrera ", finalizó.