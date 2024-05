Arcángel se “corona” en su Palacio

Una gran fiesta urbana fue lo que Arcángel ofreció este martes en su visita a la Ciudad de México.

Ante casi 20 mil personas, el originario de Nueva York, con ascendencia puertorriqueña, se entregó en cuerpo y alma. Una hora después de la cita, el cantante de 38 años salió al escenario del Palacio de los Deportes.





Las luces se apagaron. El CO2 invadió todo el entarimado; del fondo salieron las seis bailarinas con las que se acompañó en toda su presentación.

Él, sentado portando un outfit tipo country, ya que utilizó un sombrero de vaquero, camisa y pantalón en color negro con accesorios colgantes en los extremos, interpretó “El palo”, sencillo con el que abrió su presentación.

El concierto constó de más de 40 canciones, las cuales estuvieron divididos en distintos segmentos; el primero homónimo a su tour y disco “Sentimiento, Elegancia y Maldad”, en donde interpretó canciones como “Me gusta tu flow” y “Plutón”.

“Buenas noches, mi nombre es Arcángel, La Maravilla. Es un placer volver aquí, en esta tierra que me ha apoyado desde el día 1. Está gira se llama ‘Sentimiento, elegancia y maldad’ ya que es el título de álbum de estudio el cual considero que es el mejor trabajo que he hecho desde que comencé hace 17 años (en solitario)”, aseguró Arcángel sobre el escenario.

A sólo 25 minutos de haber iniciado el show, Arcángel dio la bienvenida a sus primeros invitados de la noche: Grupo Frontera. Un grito unísono se escuchó en el recinto de parte de los asistentes, quienes cantaron “ALV”, en compañía del anfitrión y, seguido, en solitario interpretaron su cover más viral “No se va”.

Para mí es un placer compartir escenario con ellos porque ellos son de ustedes

Dentro del Palacio, el calor se esparció de manera rápida; esto “obligó” al artista a despojarse de su camisa y mostrar su cuerpo tatuado. Esto generó gritos y chiflidos de sus fans, mientras que él se enfocaba en cantar temas como “Portobello”, “Subimos de precio” y “La ruta”.

Para el tema “No tiene nombre esta canción”, el artista bajó levemente la intensidad del inicio de su espectáculo, se acompañó de una silla, una mesa unitaria alta y una copa de champagne. Con su escenario iluminado de color rojo, el cantante puso a corear a sus fans con este tema, algunos aprovecharon para almacenar ese momento en sus celulares.

“Siempre he dicho lo mismo, la gente tiene el poder y la virtud cuando viene de abajo. Yo vengo de una familia pobre, humilde, no tenía nada, siempre me tocó trabajar, a Dios gracias por el trabajo”, comentó el intérprete previo a interpretar “La chamba”.

Uno de los segmentos que más disfrutó el público fue el de reguetón, donde cantaron y perrearon canciones como “Me prefieres a mí”, “Como tiene que ser”, “Hace mucho tiempo” y “Flow violento”.

No faltaron los remix que ha realizado durante su trayectoria como “Si se da”, “Travesuras”, “Diles” y su colaboración con el productor musical argentino Bizarrap.

El espectáculo estuvo muy completo, ya que Austin Santos, su nombre real, hizo un repaso por toda su carrera y tuvo oportunidad de recordar aquellos temas que marcaron el inicio de su carrera hace más de dos décadas, incluso a lado de De La Guetto, con quien formó un dúo.

“Para quien aún tiene duda de por qué me dicen ‘La Maravilla’, si tienen duda de por qué dicen que soy el papá de las próximas generaciones, si usted tenía algún tipo de duda, hoy esa duda ‘shhh’. Vamos a irnos a un pequeño viaje en el tiempo, vamos a refrescarnos la memoria a ver cómo era lo que sonaba el puto reguetón hace 18 años”, expresó Arcángel.

En este espacio cantó “Aparentemente”, “Amarte es esencial” y “Por amar a ciegas”.

La segunda sorpresa de la noche fue la presencia de Latin Mafia con quienes cantó “Patadas de ahogado” y “Pa’ que la pases bien”.

Su escenario constó de figuras triangulares. Dos pantallas en triángulos equiláteros invertidos; todo se acompañó de luces led y CO2.

Arcángel finalizó su concierto, de más de dos horas de duración, con canciones como “Tussi”, “Ahora dice”, “La ocasión”, “Me ama y me odia”, así como el hit “La jumpa”.

Previo a la salida del reguetonero, Dj Mozart contagió de buena vibra a su público gracias a un set de urbano y corridos tumbados, entre los que se escucharon temas como “Ella me levantó”, “Mayor que yo”, de Daddy Yankee; “Punto 40”, “Lokera”, de Rauw Alejandro; “La diabla”, de Xavi y “Lady Gaga”, de Peso Pluma.