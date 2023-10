Arctic Monkeys en Foro Sol: la posible setlist para los conciertos del 6 y 7 de octubre en CDMX

Arctics Monkeys, la banda originaria de Sheffield, Inglaterra, está a nada de aterrizar en la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos en el Foro Sol.

Como parte de la gira de promoción de su último álbum, The Car; Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley llenarán de música el recinto durante dos días consecutivos, el 6 y 7 de octubre de 2023.

Los Arctic Monkeys no se presentaban en el Foro Sol desde 2019, sin embargo, fueron headliners del Corona Capital 2022.

Las entradas para los conciertos de este 2023 ya están agotadas, pues los fans de los músicos no perdieron la oportunidad para verlos nuevamente.

Setlist de Arctic Monkeys en el Foro Sol

Si tú ya tienes tu boleto para ver y escuchar a los Arctic Monkeys, te mostramos a continuación la posible setlist que la banda británica podría tocar, de acuerdo con las presentaciones que ha hecho alrededor del mundo en este tour:

Sculptures of Anything Goes

Brianstorm

Snap Out of It

Teddy Picker

Crying Lightning

Tranquility Base Hotel + Casino

Why’d You Only Call Me When You’re High?

Arabella

Perfect Sense

Cornerstone

The View From the Afternoon

Knee Socks

Pretty Visitors

Fluorescent Adolescent

There’d Be A Mirrorball

505

Do I Wanna Know?

Body Paint

Hello You

I Bet You Look Good on the Dancefloor

R U Mine?

La banda liderada por Alex Turner tocará algunas canciones del álbum The Car, pero también de otros discos icónicos en su trayectoria como Whatever People Say I Am, That's What I'm Not; Humbug, AM, Favourite Worst Nightmare y Tranquility Base Hotel & Casino.

Arctic Monkeys: The Car Pop up Store

Sí quieres comprar algún artículo oficial de los Arctic Monkeys, la banda anunció recientemente en sus redes sociales la apertura de una tienda por tiempo limitado.

Estará en VAVAVA, ubicada en la calle Gral. Prim 12, en la colonia Centro, CDMX. Estará abierta al público del 5 de octubre de las 14:00 a 19:00 horas, el 6 de octubre de 12:00 a 18:00 horas y el 7 de octubre de 12:00 a 16:00 horas.

