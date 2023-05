Arnold Schwarzenegger envía mensaje a Bruce Willis, tras el anuncio de su retiro

Durante una reciente entrevista, el conocido actor de películas de acción, Arnold Schwarzenegger, envío un mensaje a su colega Bruce Willis. Esto después de que el año pasado anunciara su retiro de la interpretación debido a un diagnóstico médico que confirmo que padecía demencia frontotemporal.

El protagonista de "Terminator", transmitió su profundo respeto y admiración por el legado que su amigo deja en la industria. "Él fue, siempre durante años y años, es una gran, gran estrella. Y creo que siempre será recordado como una gran, gran estrella. Y un hombre amable" declaró.

Te Recomendamos: ¿Demi Moore se muda con Bruce Willis? Así fue la reacción de la esposa del actor

También lamenta el retiro de su compañero por condiciones de salud, sin embargo recalcó que su recuerdo permanecerá y que aún podemos disfrutar de su trabajo: "Entiendo que dadas sus circunstancias, en cuanto a su salud, tuvo que retirarse. Pero en general, ya sabes, nunca nos retiramos realmente. Héroes de acción, recargan".

Willis alcanzó la fama durante la década de los 80, con el film "Die Hard" y , posteriormente protagonizaría una gran cantidad de filmes de acción, entre los que destacan "Pulp Fiction", "The last Boy scout,"The Fifth Element, "Armageddon" y" Hostage", Arnold Schwarzenegger también llegó a compartir fama con Bruce Willis en la conocida saga de "The Indestructibles".

Gossip Tom Hanks gana dos Razzie, premios anti Oscar por su interpretación en Elvis

Recientemente, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, dio a conocer mediante sus redes sociales, que la salud del actor se está deteriorando con el tiempo y aseguró que "las opciones son escasas".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La afasia, otra forma de llamar a su enfermedad, es un trastorno irreversible que provoca daños del cerebro, causando una paulatina dificultad para comprender, expresarse o usar el lenguaje de forma efectiva, razón por la que Willis optó por el retiro.