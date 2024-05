Arturo López Gavito comparte los momentos más importantes de su vida en “El coleccionista de experiencias”

“Nuestra vida es un tren que va haciendo diferentes paradas a lo largo del camino (…) La presencia de cada pasajero en ese tren personal tiene siempre sentido y cumple un propósito en particular. Nadie jamás abordará nuestro tren sólo porque sí”. Con esa analogía, Arturo López Gavito inicia las páginas de su primer libro, “El coleccionista de experiencias”.

“El tren de mi vida ahorita se está dirigiendo a una estación que yo desconozco. ¿Qué me ha enseñado este tren?, el no tener apegos, a darle la bienvenida a las cosas tal y como son en el momento en el que van apareciendo y no generarme expectativas particularmente de ninguna persona y ante ninguna situación”, explicó en entrevista con El Sol de México.

“Eso me lleva a entrar menos en momentos tristes y evitar decepcionarme de la gente, porque el control sobre mis emociones al final del día lo tengo yo y el que hace la parada del tren en la estación soy yo, el que abre la puerta o el que la cierra soy yo”, dijo.

La publicación tenía como idea inicial ser un escrito sobre sus vivencias con estrellas mundiales de la música, sin embargo, el concepto se transformó.

Con su análisis minucioso, Arturo López Gavito se convirtió en una personalidad importante para la televisión en México, a través de su participación en el reality show de TV Azteca “La Academia”, en el que debutó en 2002. Más tarde, también participó en la segunda temporada “MasterChef Celebrity”, de la misma televisora, donde dejó ver otra de sus facetas.

Por otra parte, López Gavito cuenta con una amplia trayectoria en el mundo musical. En la radio, a finales de los 80, formó parte de WFM y años más tarde de Radioactivo 98.5. A principios de los 90 fue gerente de Warner Music y desarrolló el sello Virgin Music en México. La apertura del Teatro Metropólitan trabajando para Ocesa, y de Universal Music México también forman parte de su desempeño profesional.

“Este libro no solamente es una colección de experiencias o de vivencias, sino que también se convierte en una especie de guía de vida para el lector. Eso fue lo más complicado de hacer. Cómo lograr que cada uno de los capítulos pudiese terminar con una serie de opiniones, de consejos, para que la gente terminara el capítulo y dijera ‘entendí lo que Arturo me quiso decir cuando escribió, pero además pude aprender algo valioso’”.

EJERCICIO LIBERADOR

El libro, que el autor sugiere acompañar de una playlist impresa en las primeras páginas, representó un ejercicio liberador, en el que pudo recordar, cómo superó situaciones desfavorables en su vida.

“Aprendí que hacer un libro es catártico, o por lo menos fue para mí una catarsis confrontarme con momentos muy complicados de mi vida, muy oscuros, y luego la reflexión era cómo había salido adelante de ellos”, comentó.

En el futuro cercano, Arturo López Gavito compartirá el mensaje de su nueva publicación en una conferencia, además de que regresará a “La Academia” en su nueva edición. “Tengo una muy bonita conferencia basada en el libro también, donde no propiamente hablo del libro como tal, sino precisamente de la guía y de las enseñanzas que vienen al final de cada uno de los capítulos”, finalizó.

“El coleccionista de experiencias” está disponible en formato de audiolibro e impreso en Aguilar.