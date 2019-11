Así llegó Carmen Miranda a ser ganadora de MasterChef La Revancha

La más famosa escuela gastronómica de España, “me negó ser su alumna, porque me discriminaron por la forma de mi vestimenta que la tacharon de estar arraigada a mis raíces mexicanas y que no iba a aprender nada sofisticado culinariamente y que de nada me serviría ser alumna ahí”, declaró Carmen Miranda, la ganadora nacional del concurso de cocina MasterChef La Revancha México 2019.

Miranda dijo que el premio de un millón de pesos otorgado por su triunfo va a distribuir en varios proyectos de crecimiento gastronómico-alimentico y turístico no sólo entre las mujeres solas, viudas o madres solteras con hijos en su natal San Luis Potosí, así como el hecho de obsequiarles un viaje a Europa a sus papás por todo lo que le dieron con amor, apoyo y las bases académicas en su vida, añadió en torno a que todo esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa.

“Todo lo fuerte que viví me ayudó para estar donde estoy y se los agradezco mucho. Sacrificios puedo enumerar el hecho de dejar a mi esposa en Francia, Julie Debernardi; otro de los sacrificios fue dejar a mi familia, el seguir creciendo día a día, porque el crecer cuesta y duele, pero valió la pena cada desvelada, cada regaño, cada humillación”.

Y añade, la potosina: “Todo eso te sirve para crecer, para formarte como cocinero. Y me quedo con estas 17 semanas televisivas, me quedo con todas las enseñanzas de todos los chefs porque fueron mis mentores y el estar ahí fue como la experiencia de un restaurante, al final te forja como cocinero en tu carácter, en tus experiencias, en tus técnicas. Aprendí muchísimo de cada uno de mis compañeros que fueron mi competencia, todos ellos de verdad, me ayudaron muchísimo".