¡The love in the air! Así celebran los Obama su 27 aniversario de bodas

A pesar de los rumores de divorcio, Barack y Michelle Obama se enviaron mensajes en sus redes sociales para celebrar su 27 aniversario de bodas, donde lucen muy enamorados.

Primero el expresidente estadounidense publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se puede leer una frase de la canción “Getting better”, de la banda británica The Beatles.

“Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! (Como dijeron los Beatles: está mejorando todo el tiempo. ¡Gracias cariño, por 27 años increíbles!)”, escribió.

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! pic.twitter.com/mImRqIYn1R — Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2019

Pero Michelle no se quedó atrás y también compartió un mensaje para su esposo: “Hace 27 años, este chico me prometió una vida llena de aventuras. Yo diría que ha entregado. Aquí está nuestro próximo capítulo de convertirnos en nidos vacíos y descubrir lo que sigue, sin dejar de sentir la magia que nos unió hace tantos años. Feliz aniversario, Barack".

El mensaje está acompañado de una fotografía en la que aparecen juntos, muy sonrientes.

27 years ago, this guy promised me a life full of adventure. I’d say he’s delivered. Here’s to our next chapter of becoming empty nesters and discovering what’s next—while still feeling the magic that brought us together all those years ago. Happy anniversary, Barack. pic.twitter.com/ZKhvQGEo0B — Michelle Obama (@MichelleObama) October 3, 2019

Y es que la pareja nunca ocultó sus sentimientos, siempre dejaron claro el amor que se tienen. Y ahora, en las redes sociales encontraron el medio para demostrar que su amor, al paso de los años ha crecido.