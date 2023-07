Bárbara Torres es la sexta eliminada de La Casa de los Famosos: el Cielo está casi extinto en el reality

Tras 43 días de encierro y por decisión del público, la comediante fue la eliminada de esta semana.

“Si en algún momento dije algo indebido, les pido una disculpa a todos. Cuando están en su casa, decimos cosas sin pensar, pero acá tenemos 68 cámaras que los están viendo 24/7. Pido disculpas si dije algo feo, no me estoy justificando, no me pongo en víctima, pido disculpa si dije algo indebido. Estar adentro sólo lo entienden personas que estamos adentro”, comentó Torres al llegar al foro de televisión en donde fue recibida por su hijo José Ignacio, así como sus ex compañeros de reality y los conductores Galilea Montijo y Diego de Erice.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Nacho, el hijo de Bárbara pidió que no se le criticara más a su mamá ni en redes sociales ni en cualquier otro medio.

“Quiero decir algo ahora que estoy al aire: de esta mujer se dijo mucho en redes sociales, se dijo mucho afuera y adentro. Nunca había escuchado cosas tan feas, así como todos tenemos una madre, pido que se respete a la mía”, expresó.

Este domingo se recibieron más de 13 millones de votos. El primero en ser liberado de la nominación fue Poncho de Nigris dejando en dos últimos lugares a Wendy Guevara y Bárbara Torres.

Antes de que se diera a conocer el resultado, las dos nominadas tuvieron oportunidad de platicar y darse algunos consejos. Entre ellos, Guevara le pidió a que no se enganchara con los pleitos y que no se dejara llevar por peleas, mientras que la comediante derramaba lágrimas y aseguró no ser una víctima.

“Yo sí jugué y todo lo que hice fue muy de lo que sentía. Me aventaron muchas veces para pelearme con todos, no debí de haber entrado en este juego en el estado en el que estoy (menopausia), lo hice, me aventé, no me pongo en víctima, no soy víctima, pero la gente me conoció”, dijo Torres previo a darse a conocer su salida.

Al entrar a la ruleta, la producción tuvo algunos problemas técnicos ya que ésta no giraba como se esperaba, por lo que Montijo tuvo que mandar a corte comercial en lo que se solucionaba dicho inconveniente.

En su regreso a la casa, Wendy Guevara fue muy ovacionada y abrazada por los siete participantes que aún están dentro del reality, mientras que la expulsada dio sus últimas palabras a sus ex compañeros.

“Los amo, los adoro con todo mi corazón, les voy a ir a gritar con el megáfono (afuera de la casa), me limpian la casa, por fa barran. Lo que más quería era quedarme adentro, los adoro.

“A pesar de que sufrí un montón, tenía ganas de quedarme con ustedes, quería seguir lavándoles sus calzones, los adoro con todo mi corazón”, aseguró Torres, quien es recordada por el personaje de Excelsa en la serie La Familia P. Luche.

Hasta el momento son cinco mujeres las que han abandonado La Casa de Los Famosos México, la primera fue Marie Claire Harp, luego Sofía Rivera Torres, Ferka Quiroz, Raquel Bigorra y, ahora Bárbara, mientras que en hombres únicamente ha salido Paul Stanley.