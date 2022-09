Barbarian explota el terror de forma única

Inspirado por el libro El valor del miedo, de Gavin de Becker, Zach Cregger desarrolló una historia en la que se observan las consecuencias del maltrato y abuso.

Keith (Bill Skarsgård) y Tess (Georgina Campbell) se conocen en una casa en Detroit, por error, ambos rentaron la propiedad en las mismas fechas, mientras se arreglan, conviven por unos días, pero una criatura los acecha durante las noches, al grado de sacarles sus máximos miedos. Así se desarrolla la cinta Barbarian, de estreno en salas de cine.

“No quería escribir una película, sólo quería escribir una escena en la que pudiera cargar la mayor cantidad posible de esas pequeñas banderas rojas que sobresalen en una relación, así que eso fue sólo un ejercicio para mí, pero me permití seguir mi instinto y pensé: 'si me estoy sorprendiendo a mí mismo, sorprenderé a la audiencia', así surgió la historia”, afirmó Cregger en conferencia de prensa.

Un día, Tess descubre que en el sótano existe una puerta secreta que lleva a un pasaje oscuro. Encuentra diferentes cuartos y de repente escucha un grito de auxilio; es Keith pidiendo ayuda. Entonces en ente que habita el sótano de la propiedad toma el control.

“Siempre había querido hacer una película de terror, pero no había llegado nada. Realmente me gustó mucho, luego de aceptar y leer el guion, hablé con Zach y él se mostró muy apasionado, sabía exactamente lo que quería hacer”, dijo Georgina Campbell.

“Tess fue construida por Zach y muy bien, es muy identificable. Es muy fácil meterse en el personaje porque, es la persona que está pasando por todo, sólo está reaccionando a lo que sucede a su alrededor. Mi personaje es genial y no sé qué parecido tengamos, creo que es mucho mejor persona que yo, es más valiente”.

Mientras Tess intenta escapar de la prisión de ese monstruo, llega al domicilio AJ (Justin Long), un actor que es señalado de abuso por una mujer, así que se refugia en ese inmueble del que él es propietario, sin saber que hubo dos más antes que rentaron el lugar.

“Me encantó este desafío, disfruté interpretar a alguien que tenía tantos defectos, es un tipo diferente, sugiero al público que debe esté preparado para que sus expectativas se desvanezcan por completo y simplemente se sorprendan con la historia, es realmente algo nuevo, único y apasionante. Prepárense para asustarse y tal vez reírse un poco”, compartió Justin Long.

El director y guionista confesó que, al inicio, nadie apostaba por su proyecto. Aunque lo envió a diferentes productores, ninguno sustentó su idea, por lo que hubo un momento en el que cayó en depresión.

“Tuve muchas llamadas cercanas con algunas personas que estaban interesadas, que tal vez sí estaban dentro del proyecto, que les gustó, pero luego, se retiraban. Así que decidí hacer algo al respecto, pensé en vender mi casa para echar a andar esto, ya sabes micro-presupuesto. Entonces estaba jugando videojuegos en mi cama a las nueve de la mañana y recibí una llamada de un número desconocido, respondí y me dicen: ‘soy Roy Lee, leí tu guion y me gustó’, yo no sabía ni quién era, me preguntó: ‘¿cuánto crees que cueste?’, le dije entre cuatro y cinco millones de dólares y me dijo: ‘razonable’.

“Realmente nunca olvidaré esa llamada telefónica, fue genial. Estuve caminando sobre una nube por el resto del día, fue impresionante”, recordó Cregger.

El filme cuenta con las actuaciones de Jaymes Butler, Richard Brake, Kurt Braunohler, Matthew Patrick Davis, Brooke Dillman, Will Greenberg, entre otros; es de los productores de It y de los productores ejecutivos de The Grudge y The Ring.