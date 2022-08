Ya sabemos cuándo y dónde se estrenará Bardo, lo nuevo de Alejandro González Iñárritu

El regreso de Alejandro González Iñárritu está más cerca de los crees y ha sido el mismo director el que ha revelado las fechas de estreno y los lugares donde estará disponible su nueva cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

El mexicano también dio a conocer el póster de la cinta, donde los colores rojo y negro son los protagonistas de una historia que retrata un viaje personal y aquí te damos todos los detalles sobre su estreno y de qué va la película.

¿Cuándo y dónde se estrena Bardo?

A través de redes sociales el director reveló que Bardo se estrenará en cines de México el próximo 27 de octubre y posteriormente saldrá en Netflix, el 16 de diciembre.

El filme es una gran apuesta que no sólo podrás ver en la pantalla grande sino también a través de la famosa plataforma de streaming.

A new film by Academy Award® winning director Alejandro González Iñárritu. BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths, coming soon everywhere. pic.twitter.com/gioTsrYq9k — BARDO Movie (@BardoMovie) August 30, 2022

¿Dé que trata la nueva película de Iñárritu?

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades trata una historia épica sobre el íntimo viaje personal de Silverio, un periodista que se ve obligado a regresa a México.

"Bardo es una experiencia épica, inmersiva y visualmente sorprendente que contrasta con el conmovedor e íntimo viaje personal", señalo Netflix, que compró la cinta el pasado en abril pasado.

“Los sueños, como el cine, son reales pero no verdaderos. En ambas, el tiempo es líquido.



BARDO es la crónica del viaje entre esas dos ilusiones cuyas fronteras son indescifrables.” -Alejandro G. Iñárritu pic.twitter.com/Sc4dRPX3gm — BARDO Movie (@BardoMovie) July 26, 2022

La cinta relata cómo Silverio se ve obligado a regresar a su país de origen después de recibir un prestigioso premio internacional.

Sin embargo, el estar de vuelta en México lo confrontará con ciertas memorias y miedos que se irán revelando a lo largo de la historia, donde podremos ver también los profundos lazos familiares que comparte con su esposa e hijos.

Además, de cuestionarse temas como la identidad, el éxito, la mortalidad y lo que significa ser humano en estos peculiares tiempos.