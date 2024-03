Batman, la historia del héroe que envejece en la oscuridad

Una noche, un anciano Bruce Wayne tiene una pesadilla. En ella recuerda la oscuridad, que asesinaron a sus padres y el día en que cayó en una cueva llena de murciélagos debajo de la mansión de su familia. Cuando despierta, ya no está en su habitación, sino en la Baticueva.

Han pasado años desde que Bruce colgó la capa, ahora es un adicto al alcohol, un hombre que se da cuenta que la única forma de volver a sentirse vivo es enfundarse de nueva cuenta el traje de Batman para enfrentar al crimen.

Este es uno de las primeras escenas de The Dark Knight Returns, de Frank Miller, cómic publicado en junio de 1986 que cambiaría las historias no sólo del Hombre Murciélago, sino de las historietas occidentales al tratar un tema hasta ese momento ignorado: ¿qué pasa en la vida de los superhéroes cuando envejecen?

Este es el primer antecedente que tenemos de este tipo de historias, que ya después se hicieron populares hasta crear su propio subgénero dentro de los cómics, la historia del old man. Giovanni Pasco, youtuber especialista en cultura pop y cómics.

"Antes llegaron a haber historias de lo que pasaría si Superman envejeciera, pero fue la primera vez que se abordó esta temática, de lo que sucedería con un personaje cuando tiene una edad como avanzada: ¿ha seguido peleando contra el crimen o se retiró? ¿Qué es lo que sucede con sus aliados? ¿Qué es lo que sucede con sus villanos? ¿Quién lo derrotó finalmente si es que fue derrotado?”, explica Giovanni Pasco, youtuber especialista en cultura pop y cómics, conocido como GO! El Monitor Geek.

De aniversario

Este 30 de marzo se cumplen 85 años de la publicación de la revista Detective Comics 27, la primera aparición de Batman en los cómics. Desde ese ejemplar ha corrido mucha tinta por las páginas del Hombre Murciélago.

La constante de estas historias es sin duda la presentación de un Batman joven, con sus capacidades físicas en su mayor esplendor no sólo por su entrenamiento, sino porque su edad no rebasa los 40 años.

Pasco explica que esto es normal en las historias de superhéroes, en las que el entorno avanza de acuerdo a la época contemporánea en la que se escribe, pero los personajes permanecen siempre jóvenes.

Parece que los superhéroes habitan una eterna burbuja en la cual llega un villano y lo derrotan y luego llega otro villano y lo derrotan y como si vivieran en este eterno presente.Giovanni Pasco

En el caso de Batman tenemos el ejemplo de Joker, su archirrival con el que siempre tendrá enfrentamientos sin mayores consecuencias. Desde luego, esto se explica porque es una ficción.

Con The Dark Knight Returns, Miller da el siguiente paso, al exponer cuáles son las secuelas de estos enfrentamientos, mostrando el lado humano de cada superhéroe.

En las primeras viñetas vemos a un Bruce Wayne mayor de 60 años, solitario y amargado. Al regresar como el vigilante nocturno, una parte de la sociedad no lo recibe bien al cuestionarlo si en realidad es un héroe o un loco en un disfraz de Noche de Brujas saltando por las calles.

Hay nuevos criminales, más fuertes y jóvenes que si bien terminan en la cárcel, le propinan una paliza al Hombre Murciélago como nunca antes.

Joker y Alfred mueren, el comisionado Gordon se retira, mientras que Bruce reúne a un grupo de seguidores que darán continuidad a su legado de combate al crimen y corrupción de Gotham.

“En estas historias de los héroes rotos podemos ver más allá de este eterno presente podemos ver este futuro y verlos incluso como un poco más humanos porque así como el tiempo nos pega a nosotros, pues el tiempo también les pegó a ellos. Creo que por eso es que este tipo de historias son tan populares”.

Miller fue el primero, pero no el único. Tras la publicación de su cómic otros autores replicaron la idea en diversos personajes.

Con Superman tenemos Kingdome Come, relato que expone al Hombre de Acero retirado en la Fortaleza de la Soledad luego de la muerte de Loise Lane, o el cómic Old Man Logan, donde Wolverine quedó quebrado luego de la muerte de los X-Men.

Esta última historia fue llevada al cine en la película Logan, la cual obtuvo una nominación al Oscar en la categoría Mejor Guión Adaptado.

Otro ejemplo, recuerda Go, es el cómic The Last Ronin, de las Tortugas Ninja. En sus páginas relata cómo después de muchos años de lucha sólo sobrevive una tortuga quien emprende la batalla final para derrotar al nieto de Shredder.

Esto de las Tortugas Ninja envejeciendo fue algo que fue muy popular incluso entre aquellas personas que no leían cómics. Creo que es algo que no solamente atrae a las personas a los lectores de cómics sino a las que no lo son.

Esa fue la parte de la esencia de The Dark Knight Returns, presentarnos a un Batman diferente, alejado de la versión de los 60 de Adam West, e incluso del cómic de principios de los 80 que ya mostraba contenido más adulto.

Su trascendencia es tal, que en la actualidad sigue considerándose la obra de Miller no sólo como uno de los mejores cómics de Batman, sino en general, ya que abrió el camino a otras historias más adultas al mostrar que pese a tener súper habilidades, los héroes no dejan de tener un lado humano que es el que empatiza con el lector.

Madurar en la vida real

Los cómics, como cualquier actividad humana, son influenciados por la sociedad en los que se crean. No es casualidad que en la primera historieta de Captain America, publicada en marzo de 1941, aparezca un dibujo del héroe golpeando a Adolf Hitler. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

En el caso de Batman está el serial de los 40 que se transmitía en los cines, donde el villano era el Dr. Taka, personaje creado para este programa con rasgos japoneses.

Los cómics y las historias de superhéroes son muy políticas.

"Desde el inicio tenemos superhéroes que tienen que ver con el patriotismo de la Segunda Guerra Mundial, después tenemos la bomba atómica y muchas historias de superhéroes tuvieron que ver con la radiación y luego con la Guerra Fría”, comenta.

Pasco recuerda, The Dark Knight Returns, al publicarse en plena Guerra Fría incluyó esa temática en parte de su argumento cuando en plena batalla el gobierno lanza una bomba atómica contra el ejército ruso, esto a pesar de contar en sus filas al mismísimo Superman.

También se cuestiona la labor del gobierno para brindar seguridad a los habitantes de Gotham, quienes terminan aceptando a Batman como el encargado de impartir justicia ante la incapacidad del Estado.

V for Vendetta o Watchmen (ambos títulos de Alan Moore) son ejemplo de lo politizados que pueden ser algunos cómics. No es que The Dark Knight Returns haya sido el primero, pero si uno de los mejores.

Paco concluye que los cómics seguirán evolucionando en sus temáticas, a veces más maduras y oscuras, otras alegres y suaves.

“Las historias van de un lado a otro, tenemos The Dark Knight Returns como algo serio y adulto, después están las películas de Marvel que es como una una propuesta mucho más ligera, pero ahora ya no les estamos haciendo caso, a la mejor estamos de vuelta a películas como The Batman aunque no creo que vayan a ser más oscuros siempre, más bien creo que es como un vaivén”.