Batman, el caballero de la noche que convirtió a sus aliados en su familia

Al pensar en Batman como personaje, una de las características que se nos vienen a la mente es su soledad, un individuo que cada vez que se enfrenta al crimen lo hace sin más ayuda que sus gadgets y entrenamiento.

No es como otros superhéroes como X-Men o los Fantastic Four, equipos bien formados, o Superman, que pese a trabajar solo su personalidad lo hace agradable para formar alianzas con cualquiera.

Pero las historietas dicen otra cosa, Batman es tal vez el personaje que más aliados tiene, e incluso varios de ellos son más que eso, es la llamada Batifamilia.

El aliado más conocido es Robin, identidad que en los 85 años de historietas la han usado diversas personas, todas jóvenes y acogidas por Bruce Wayne como sus hijos e hijas (porque también ha habido mujeres).

Dick Grayson, Jason Tood y Tim Drake fueron los primeros en portar el traje del Chico Maravilla, pero conforme pasaron los años crearon sus propias identidades de héroe (Nightwing, Red Hood y Red Robin), aunque siguieron trabajando al lado del Hombre Murciélago.

De las mujeres que fueron Robin, en realidad fue por poco tiempo. Stephanie Brown, hija de un criminal de Gotham, usó el traje pocas veces, por eso es más memorable Carrie Kelley, la Chica Maravilla en The Dark Knight Returns.

Si de mujeres aliadas de Batman se trata, la más conocida es Batgirl, Barbara Gordon. La hija del Comisionado Gordon incluso ha sido pareja del Hombre Murciélago.





Hasta ahora, todos los integrantes de la Batifamilia mencionados son por adopción, pero también están los hijos biológicos. Damien Wayne, hijo de Bruce y Talia Al Ghul, y por lo tanto nieto de Ras Al Ghul, terrorista que busca destruir a la humanidad para que la naturaleza limpie el caos ocasionado por el hombre en la Tierra. Batman tiene otra hija, Helena Wayne, cuya madre es Catwoman.

En ambos casos se convirtieron en héroes, él como Robin y ella Huntress.

Pero si hay un verdadero heredero de Batman, al menos hasta el momento, no es ninguno de los anteriores. Se trata de Terry McGinnis, quien se pondría el traje del murciélago con la autorización del mismo Bruce Wayne cuando éste ya era un hombre viejo.

Hay otros integrantes de la Batifamilia, pero estos son los más destacados.

LOS ALIADOS MÁS IMPORTANTES

Sin demeritar a los anteriores, pero los más importantes aliados de Bruce Wayne/Batman son dos:

Comisionado Gordon. El único policía incorruptible en Gotham City, no sólo ayuda a Batman en la persecución de criminales, sino para contener a los uniformados que lo ven como el verdadero criminal de la ciudad.

Alfred Pennyworth. No es un mayordomo, es la figura paterna de Bruce Wayne, cómplice y maestro de Batman. En los cómics es la única persona que impide que el Hombre Murciélago se convierta en un loco desquiciado.