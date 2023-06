Es un pájaro, es un avión: Superman cumple 85 años como referente del cómic

Estimados lectores, piensen en la siguiente frase: Es un pájaro, es un avión… La mayoría, si no es que todos, completaron la frase en la mente.

No es raro que, al menos en occidente, buena parte de las personas conozcan esta frase que inevitablemente nos lleva a Superman, el principal héroe de la cultura pop estadounidense.

Creado en la primavera de 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster, el también llamado Hombre de Acero puso las bases de lo que para entonces no existía: el género de superhéroes.

Atributos como la súper fuerza, la capacidad de volar, los rayos láser de los ojos y la doble identidad son atributos que actualmente se relacionan con los cómics, pero a finales de los 30 del siglo pasado resultaron novedosos.

Ese es parte del legado de Superman, haber cimentado un género que en la actualidad ya traspasó las viñetas de las historietas para trasladarse al cine, los videojuegos y la televisión.

Pero, ¿qué hace tan grande a Superman luego de 85 años ininterrumpidos en los cómics?

Nada es fácil con el super hombre

El ser más poderoso de la Tierra y uno de los más fuertes del universo. Así se puede definir a Superman, un personaje virtualmente invencible. Para Giovanni Pasco, youtuber especialista en cultura pop y cómics conocido en YouTube como GO! El Monitor Geek, su mayor característica es también el mayor reto para quien quiera escribir una de sus historias.

“Superman es un personaje muy difícil de escribir, pareciera que no, pero es muy difícil escribir a Superman de hecho, creo que son pocos los escritores que realmente logran entender bien la esencia del personaje”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Desde luego, en más de 90 por ciento de las historias de superhéroes los buenos ganan, pero a diferencia de otros personajes como Batman o Spiderman, que tienen una vulnerabilidad evidente, el Último Hijo de Krypton es difícil de vencer, incluso por eso se inventó la kryptonita, como algo para volverlo más terrenal.

En la vida real, ese es su verdadero punto débil, un personaje que a primera vista podría ser aburrido porque siempre va a ganar con un puñetazo.

“El problema es que no todos los escritores lo saben manejar. Curiosamente uno de los comentarios que más me hacen en mi canal es ‘a mí no me gustaba Superman hasta que empezaste a hablar de él’, porque realmente en mi canal hablo mucho de Superman porque me da para muchos videos, hago temas muy diferentes acercaron porque se me hace un personaje muy interesante”, comenta GO!, quien dice que su héroe favorito es precisamente el Hombre de Acero.

Entonces, si no es su fuerza o poderes la mayor virtud del superhéroe, entonces ¿cuál es?

Parecería absurdo, pero Superman es: hacer lo correcto porque puede.





Superman es un personaje aspiracional. Creo que representa los mayores ideales del ser humano

Giovanni Pasco, youtuber

En la historia del ya legendario Action Comics 1 de 1938, Superman hizo dos cosas que incluso en la actualidad serían aventuradas: detuvo a un político corrupto y defendió a una mujer de su esposo violentador.

¿Qué impacto tuvieron esas viñetas en la niñez de aquella época? Hay que recordar que Superman surge en los años posteriores a la gran depresión y en época previa a la Segunda Guerra Mundial, periodo donde la niñez necesitaba esperanza para un mejor mañana.

“Superman es un personaje aspiracional. Creo que representa los mayores ideales del ser humano, o sea creo que a pesar de que somos muy cínicos en un mundo en donde hemos visto que personas abusan del poder creo que es muy interesante que nosotros creamos culturalmente a un personaje que superpoderoso y que a siempre hace lo”, añade el especialista el cómics.

Pasco pone de ejemplo una vez que su hijo Jonathan Kent lo cuestionó sobre por qué, siendo tan poderoso, no actuaba de forma preventiva para detener los males de la humanidad, y en lugar de eso sólo reaccionaba una vez que el daño estaba hecho.

La respuesta fue: “Yo no soy humano, no sé si sea mi papel, no sé si debo o no debo hacerlo”.





Tonight’s reading. #Superman pic.twitter.com/kp3ZjcHgZc — ComicsintheGoldenAge (@ComicsintheGA) May 29, 2023

El lado oscuro

A lo largo de sus 85 años de existencia, Superman ha sido copiado o parodiado en diversas ocasiones. Por curioso que parezca, las más exitosas son las que precisamente se alejan de su eje moral, aquellos personajes que están Homelander de la serie "The Boys" u Omni-man de la caricatura "Invisible".

Ambos personajes se alejan de lo que el kryptoniano es: simplemente abusan del poder que tienen y por eso mismo tienen una gran popularidad.

“Creo que una de las razones por las cuales se ha popularizado es que muchas personas que también esto es como algo por lo que muchos no hacen click con Superman, se les hace imposible que una persona con tanto poder actúe de manera tan desinteresada”, comentó GO!

Las versiones oscuras de Superman también lo incluyen a él mismo. Ejemplo es Injustice, una serie que comenzó en los videojuegos pero que por su gran aceptación se volvió cómic, e incluso se pudo ver una parte de él en la película Batman v Superman.

En la historia alternativa, Joker asesina a Lois Lane, lo que altera psicológicamente a Superman volviéndolo un tirano que ya no está dispuesto a soportar más los crímenes de la humanidad.

Foto: DC Comics

También podemos contar a estas versiones oscuras el cómic Red Son, que parte de la simple pregunta ¿qué hubiera pasado si en lugar de caer en Kansas la nave de Kal-El hubiera caído en la Unión Soviética?

La respuesta fue simple: Superman en lugar de su S usaría el martillo y la oz… además de convertirse en un dictador defensor del socialismo.

Esta serie hace recordar un hecho concreto: al ser los cómics un medio de entretenimiento para millones de personas, desde niños, niñas, adolescentes y adultos, también es usado para difundir propaganda.

Más que entretenimiento

Durante muchas décadas, el eslogan del Hombre de Acero fue “La verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense”. Nada raro si se toma en cuenta que la frase se usó durante la Guerra Fría. Ahora, dicho eslogan es “La verdad, la justicia y un mejor mañana”.

Si bien Superman ya rompió fronteras, sigue siendo el héroe estadounidense por excelencia. Desde los colores de su traje hasta su misma mitología hacen del Último Hijo de Krypton un personaje identificado con valores muy arraigados con la Unión Americana.

Primero, llegó a un estado de la llamada América Profunda: Kansas, criado por un matrimonio caucásico, y él mismo lo es. Es decir, es totalmente estadounidense, a pesar de ser un migrante.

Existe una versión de Superman migrante. En 2015 salió la película animada Liga de la Justicia: Dioses y Monstruos. En este mundo alternativo Superman, Wonder Woman y Batman no son los que conocemos.

Foto: DC Comics

En el caso de Superman se le conoce con el nombre de Hernán Guerra, un kryptoniano (es el hijo del General Zod) que en lugar de caer en Kansas terminó en la frontera sur de Estados Unidos donde fue recogido por migrantes centroamericanos.

Con tez morena y un carácter mucho más fuerte, este Superman está lejos de ser el típico chico estadounidense.

Giovanni Pasco recuerda que hace unos años, el productor J.J. Abrahams estaba planeando una película con un Superman afrokriptoniano. Para tal efecto contrató a Ta-Nehisi Coates, periodista quien anteriormente escribió varias historias de Black Panther.

Cover by Curt Swan & Stan Kaye. #Superman pic.twitter.com/lBlKxFPAm9 — ComicsintheGoldenAge (@ComicsintheGA) June 1, 2023

La idea era mostrar un Superman más cercano a las minorías de Estados Unidos.

“Iba a hablar acerca de un Superman que fuera pues afrodescendiente no, bueno afrokriptoniano en este caso. La idea era una historia más acerca como del tema de los migrantes, a mí se me hacía que era una muy buena idea porque sí Superman es la historia de un migrante blanco. Este Superman sería afrodescendiente y aparte es superpoderoso, imagínate cómo lo iba a tratar a Estados Unidos. Es una lástima porque creo que ya no se desarrolló la película”. comentó.

En anécdotas políticas más explícitas está el cameo de Bill Clinton en el cómic El mundo sin Superman, la orden que le da Ronald Reagan para que detenga a Batman en The Dark Knight Returns o la vez que Lex Luthor fue presidente.

En este último caso, para muchos se trató de una parodia de George W. Bush, ya que el cómic donde se destapa y gana la presidencia de EU coincidió con el primer mandato del texano.

La otra comparación es la religiosa. Desde que su origen es parecido al de Moisés, hasta las diferentes referencias católicas en la película Man of Steel levantan el debate si no se trata de un personaje con tintes religiosos.

Aunque la verdad, también tiene semejanzas con Gokú de Dragon Ball: son extraterrestres, llegaron a la Tierra huyendo de la destrucción de su planeta, son poderosos y darían la vida por vencer al mal.

SIigue vigente

A lo largo de estos 85 años Superman ha tenido sus altas y bajas. Tal vez ha visto decrecer su popularidad por su ausencia en la pantalla grande, pero es tan grande su fama que sigue entre los personajes de cómics más importantes del mundo.

“Cuando hablas de superhéroes, indudablemente tienes que hablar de Superman porque sus historias precisamente fueron pioneras en muchas cosas”, dijo GO!

Y tal vez eso cambie en los próximos meses. Con la próxima película Superman Legacy, a cargo de James Gunn, el Hombre de Acero volverá a ser noticia, con la esperanza de que vuelva a los primeros lugares de la taquilla.