Género de superhéroes enfrenta el reto de renovarse

Después de 15 años de estar en la cima del cine mundial, con éxitos taquilleros y de crítica, el género de superhéroes pareciera entrar en un escenario nuevo para él, uno donde el público ya no responde en automático de forma positiva.

Tras el éxito mundial que significó Avengers: Endgame en 2019, para algunas personas el género entró en un tobogán del cual pareciera que no se va a levantar, aunque los números no digan eso.

Para el crítico de cine Gerardo Gil Ballesteros, el género de superhéroes aún no está en declive, lo que tiene es un desgaste de creatividad debido a la cantidad de proyectos de los últimos años.

“Tarde o temprano iba a pasar esto porque cada empresa tiene dos o tres blockbuster al año y el problema es que tenía que rebasar la entrada en taquilla de la película anterior, entonces indudablemente esto iba a explotar”.

Por ejemplo, este año dos de las producciones de cómics ya estrenadas no alcanzaron las ganancias económicas esperadas: Ant-Man y la Avispa: Quantumanía de Marvel-Disney, y Shazam 2, de DC -Warner.

El especialista atribuye este agotamiento de las audiencias a la constante repetición de la fórmula para el género.

“Es como si fuera comida rápida, con la misma cantidad de pan, la misma cantidad de carne de catsup, puede saber rico, pero al final solo consumes eso, pues te va a acabar haciendo daño y después de consumirlo te va a dejar con hambre”.

Tal vez por eso la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia ha tenido mejores números en taquilla y un recibimiento positivo de la crítica. Su director James Gunn tiene su propio estilo y visión, lo cual lo diferencia de las pasadas entregas de Marvel e incluso DC.

Gil Ballesteros comentó que pese a que queda la sensación de decepción por la taquilla de las últimas películas de cómics, en realidad siguen siendo una mina de oro para los estudios cinematográficos.

“No sólo son las películas, sino también son las licencias que vienen con las películas y que eso forma parte de todo ese entramado de negocios a nivel cinematográfico”, comentó.

Un ejemplo de este entramado de licencias es Spiderman. En 2018 salió en la pantalla grande Spiderman: un nuevo universo, cuya secuela estará en cines en junio de este año, pero además también se tiene programado un videojuego sobre Miles Morales, el protagonista de ambas cintas. La red de los negocios envolvió a Spiderman.

Fans reclaman por calidad de las películas de superhéroes

Luego de una recepción fría de las producciones de la llamada Fase 4, la posterior a Endgame, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció que el ritmo de las producciones bajaría para enfocarse en la calidad de las mismas.

Esta fue una reacción a las críticas no sólo a los guiones de las películas y series de Marvel, sino también a los efectos especiales de las mismas, ya que hubo muchas quejas de las empresas de efectos especiales contra Disney al señalar que no les daban el tiempo requerido para hacer bien su trabajo.

De los guiones, uno de los puntos más criticados por un sector de los fanáticos, se especuló que al haber tantas pelìculas y series en tan poco tiempo, Feige y su equipo de colaboradores no tuvieron tiempo de revisarlos a fondo.

Pese a eso, para este año Marvel tiene programado dos estrenos más. Este fin de semana la mencionada película animada de Spiderman, y para finales de 2023 la cinta Marvels, protagonizada por heroínas. Cabe aclarar que la pelìcual del arácnido está bajo el control creativo de Sony, no de Marvel-Disney.

De la competencia se esperan más movimientos, aunque bastante incertidumbre. DC-Warner estrena en unos días Flash, con lo que piensa darle un reinicio a su universo cinematográfico, todo bajo la dirección de James Gunn. Entre los planes de esta nueva administración están nuevas películas de Superman y Batman, entre otras producciones para cine y streaming.