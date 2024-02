Belinda presume el éxito de Cactus: ya supera a La intención, de Nodal

Belinda regresó a la música con su nueva canción "Cactus", la cual estrenó el miércoles pasado en los TikTok Awards y se ha logrado posicionar como la canción más escuchada en Yotube.

Cactus se volvió viral rápidamente, pues la letra incluye varias indirectas que podrían ser para el cantante de música regional Christian Nodal, quien es exprometido de Belinda.

Desde sus redes sociales, Belinda presumió que su nueva canción está por encima de la que estrenó Nodal junto a Peso Pluma, la cual también se especuló que podría contener indirectas hacia la princesa del pop latino.

"Madre mía, no puedo creer esto, 6 millones, estoy llorando, jamás imagine esto", dijo la intérprete de "Ángel" en su cuenta de Instagram haciendo referencia al número de reproducciones que tiene el video de la canción enla plataforma Youtube.

En esa misma publicación, Belinda colocó una captura de pantalla de un listado de tendencias, en donde Cactus está arriba de "La intención".

¿Cuáles son las indirectas de Belinda en "Cactus"?

Desde hace dos semanas, la cantante adelantó en sus redes sociales el estreno de esta nueva canción, la cual menciona: ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

Lo anterior, que podría ser una referencia también hacia su expareja Lupillo Rivera, quien sí se hizo un tatuaje de sus ojos, apunta a que es más para Nodal, pues él tapó las letras de su rostro que decían "Beli".

Esto también cobra sentido tomando en cuenta que al poco tiempo de su rompimiento con Belinda, el músico de regional mexicana anunció su relación con la también cantante Cazzu, con quien ya tuvo una hija, la cual nació el pasado mes de septiembre

Del mismo modo, Belinda añade en la canción Cactus el siguiente verso: "No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar".

En agosto de 2020, Belinda y el autor de Botella tras botella iniciaron su relación amorosa, pero fue en febrero de 2022 anunciaron que ya estaban separados, aún cuando Nodal le había pedido matrimonio.