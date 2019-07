Benny Ibarra estrenará su primer monólogo en teatro

El cantautor Benny Ibarra reveló sus nuevos proyectos en el que destaca el montaje de un monólogo, además de que la música que es su pasión lo vuelve a inspirar para escribir nuevos temas que asegura “en un futuro”, podrían escucharse en un nuevo disco.

Entrevistado en la alfombra roja del musical Jesucristo Super Estrella, el ex Timbiriche acudió acompañado de su esposa e hijos, luego, compartió asientos también con sus padres Julissa y Benny Ibarra padre para disfrutar del espectáculo, aunque antes, detalló que pudo haber sido parte de este montaje a cargo de Alejandro Gou, pero ya estaba muy comprometido con un monólogo que se estrenará en unas semanas más.

Cine Bárbara Mori filmará película sobre su infancia

“Habló Gou conmigo, me invitó y me mocioné mucho, pero la verdad, no hubiera podido con este compromiso que es muy demandante porque estoy a punto de estrenar mi primer monólogo bajo la dirección de Mauricio García Lozano, con quien trabajé anteriormente en El hombre de la mancha”, reveló.

Sobre su nuevo proyecto, detalló que no puede revelar de qué se trata, pues aún se están definiendo detales del libreto, “tampoco puedo decirles el título, pero sí puedo revelar que este texto ya se adaptó para el cine, se hizo película y tuvo mucho éxito, así que confío en que nos irá muy bien”, reveló, mientras que su esposa Celina del Villar esperaba pasos detrás de él sin acercarse pese a los gritos de los medios de comuinicación, ya que no querían hablar sobre la crisis matrimonial que enfrentaron hace un par de meses, cuando se reveló que el cantante sostenía una aventura amorosa.

Por fín, ante la insistencia, Celina se acercó sólo para decir “no vamos a hablar más de ello, ya hicimos una declaración pública y fue la única vez, así que por favor, ya no insistan”, dijo, mientras se retiraba sin soltar de la mano a su marido.