Entre tristeza y decepción, así vivieron fans de Billie Eilish el breve encuentro en el Foro Sol

Debido a la fuerte granizada que azotó la Ciudad de México la tarde de este miércoles, Billie Eilish pospuso su show del Foro Sol que tenía previsto presentar a las 21:00 horas, como parte de su “Happier Than Ever, The World Tour”.

Los fanáticos, incluso los que acamparon días antes para ver a la californiana sólo pudieron escuchar cinco canciones: “When The Party’s Over”, “Everything I Wanted”, “Ocean Eyes”, “Lovely” y “Happier than ever” en acústico ya que, por problemas de audio, no se pudo llevar a cabo su presentación.

“Dijo que sólo iba a cantar algunas canciones porque el audio estaba difícil y cantó”, explicó Andrea Bermúdez, una joven de 18 años que llegó con anticipación y terminó empapada.

🚨 #ÚltimaHora 🚨| ¡Sí habrá concierto! Billie Eilish acaba de confirmar que el concierto se pospone y pide a sus fans guardar sus boletos de esta noche.



El ambiente adentro del recinto era cálido, la actitud de la originaria de Los Ángeles fue muy cordial al momento de salir al escenario; en primera instancia se disculpó por la situación y, enseguida les propuso cantar a capela.

La joven de 21 años salió con camisa negra larga, short blanco y pantuflas de peluche color verde; estuvo acompañada por su hermano Finneas O'Connell en la guitarra. Su actitud, según fans, era tranquila, algo decepcionada, pero manteniendo sonrisa y firmeza ante su público.

“Por favor todos guarden sus boletos de esta noche, vamos a reagendar, ¿está bien? Les tengo que decir que voy a recordar este momento para el resto de mi vida fue muy especial para mí, los amo mucho, muchas gracias”, comentó Eilish.

Empapados, molestos, algunos más decepcionados es como los fans salieron del recinto. Mientras unos defendieron a la joven por salir a cantar, hay quienes hubieran preferido mejor que cancelara el show con anticipación.

“Creo que es muy buena onda de parte de ella, cualquier otro artista yo creo que no hubiera salido y la verdad es que sí me dejó muy buena impresión”, dijo Omar.

“Yo no estoy de acuerdo. Hubiera cancelado por completo y con anticipación”, comentó Viridiana.

Otros fans siguen en debate; mientras que uno aplaude que Billie Eilish salió a hablar con el público y cantar unas canciones a capela, otra fan dice que debió cancelar con anticipación.



¿Tú que opinas?

“Respetó al público y eso se agradece, ojalá que sí reprograme”, aseguró otra asistente.

“Dos, tres… estamos tristes, decepcionadas, pero pues también qué bueno que reagendó” comentó otra fan.

De acuerdo con autoridades, el recinto alojó a más de 50 mil personas, y, en efecto, ese lugar estaba repleto. Todos con impermeables, unos improvisados y otros no, algunos mojados completamente, pero coreando los temas que interpretó.

Previo a la noticia, en redes sociales se difundieron varios videos de cómo desocupaban el lugar mientras estaba granizando.

La promotora Ocesa mandó un comunicado en donde explicó que por las condiciones meteorológicas no se llevó a cabo el show, sin embargo el público podrá solicitar el reembolso de los boletos o adaptarse a la siguiente fecha.