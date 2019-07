Black Widow, The Eternals y Blade, el plato fuerte de la Comic-Con

Marvel Studios arrasó en la Comic-Con de San Diego al detallar sus ambiciosos planes para el futuro, que incluyen cintas como "The Eternals", "Black Widow", "Thor: Love and Thunder" con Natalie Portman como diosa del trueno, y una película sobre Blade con Mahershala Ali de estrella.

El primer plato del menú de Marvel fue "The Eternals", cinta que dirigirá la cineasta Chloé Zhao ("The Rider", 2017) y en cuyo notable elenco coral figuran Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden o Kumail Nanjiani.

"Estoy muy emocionada de estar aquí", dijo Jolie en su debut para Marvel. "Voy a trabajar diez veces más duro (que en películas de acción anteriores) porque sé lo que significa ser parte de Marvel y ser un Eternal", añadió sobre esta película que se estrenará en noviembre de 2020.

Antes que "The Eternals" verá la luz "Black Widow", que se lanzará en mayo del próximo año con Scarlett Johansson encabezando un equipo muy femenino en el que sobresalen la directora Cate Shortland y las actrices Florence Pugh y Rachel Weisz.

Tras interpretar a la intrépida Black Widow en numerosas ocasiones, Johansson dijo que aquí se verá a una Natasha Romanoff como "una mujer completamente realizada" en su primera cinta como absoluta protagonista.

Kevin Feige también dio algunos apuntes sobre "Shang Chi and The Legend of the Ten Rings" (febrero de 2021), con Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung en su reparto; y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (mayo de 2021), de nuevo con Benedict Cumberbatch como el todopoderoso hechicero.

No obstante, cuando ya parecía que a Feige no le quedaban ases bajo la manga, el gran arquitecto de Marvel invitó al escenario a Mahershala Ali, que será el protagonista de una nueva película sobre el cazador de vampiros Blade.