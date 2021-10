Blue Demon Jr. Diversificarse o morir

Hace unos días se presentó La Lucha Libre en Tiempos de Covid, un documental protagonizado por algunos ídolos de este deporte en México, entre los que se encuentran Fray Tormenta, Huracán Ramírez Jr., Pirata Morgan y el hijo y heredero de la llamada “Leyenda Azul” Blue Demon, quien es conocido desde hace 36 años como Blue Demon Jr.

El trabajo audiovisual retrata las afectaciones que provocó la pandemia en un deporte como este, que a diferencia de otros más populares no cuenta con el respaldo de grandes dueños y marcas que lo respalden.

“Realmente tuvimos y tenemos que reinventarnos”, nos dice Blue Demon Jr., en entrevista con El Sol de México. “La verdad es que hemos trabajado muy poco, a veces con aforos mínimos e incluso a puerta cerrada, lo cual nos ha afectado y ha hecho que seamos uno de los deportes más golpeados. Muchos se han puesto a hacer cosas distintas, por lo que ya extrañan, extrañamos trabajar”, dice.

Y hablando justamente de reinventarse, esa es una de las máximas que el enmascarado ha puesto en práctica desde hace muchos años, no sólo apareciendo en programas de TV y películas, sino interesándose en la política y sobre todo comercializando todo tipo de productos alusivos a su marca, desde cómics hasta mezcal, pero principalmente máscaras y playeras, que nos dice que son los que más demanda tienen.

Foto: Cortesía

De cualquier modo, asegura que sus actividades comerciales también se vieron afectadas por la pandemia y la consecuente crisis económica:

“Todo lo que yo hago también son ventas, y una buena parte de las ventas también estuvo parada, porque la gente no tenía trabajo, ni dinero; muchos fueron despedidos o afectados, muchos se enfermaron y muchos desafortunadamente perdieron la vida, así que fue un medio golpeado por muchos lados”.

Fue por ello que la reinvención tuvo que darse de otras formas:

“Afortunadamente me reinventé: Empecé a salir a hacer firmas de autógrafos a lugares donde había semáforos que nos permitían hacerlo, con lo que regresaron algunas entradas… Sí, ha sido difícil mantenerse, pero también creo que todo esto pone a prueba nuestras capacidades para salir adelante”, añade.

DEMONIO POLITIZADO

Otro de los temas por los que supimos del luchador durante el primer año de la pandemia fue la política. Aunque desde la década pasada se le vio muy activo formando parte de manifestaciones y tomándose la foto con personajes como el expresidente Felipe Calderón, ya en 2020 Blue Demon Jr. fue noticia por su intención de buscar una candidatura a la Alcaldía Gustavo A. Madero por parte del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), aunque al final se bajó de ese tren.

“No quise, lo valoré y pensé que no era el momento adecuado porque ya había mucha efervescencia en contra de los actores, actrices y deportistas que empezamos a hacer esto, además de que todavía tengo un poquito más que dar en la lucha libre y (de seguir en la política) no iba a poder estar al cien por ciento en ese puesto… Iba a tener que dividirme y creo que no puedo atender dos cuestiones distintas y tan solicitadas como son la lucha libre y la política”, confiesa.

Entonces no descartas regresar a la política algún día.

No, es algo que traigo aquí; realmente me gusta ayudar a la gente. Siempre voy a ver por el bien del mexicano, entonces, ¿por qué no ayudarlos? Pero también depende mucho de lo que podamos ir construyendo, porque todo lo que he construido lo he hecho de una manera filantrópica y muy personal. No me gusta que se hable de ese tipo de cosas, porque por eso son filantrópicas, pero realmente creo que tendré que hacer más cosas públicas por mi gente e ir construyendo una carrera política para estar listo cuando llegue el momento.

Foto: Cuartoscuro

Y hablando de cosas que trajo la pandemia, Blue Demon Jr. dice que los momentos difíciles le sirvieron para detectar a personajes que estaban cerca de él, y no de la manera más desinteresada:

“Detecté a muchos promotores y a muchos seudo amigos, por lo que aproveché, como se dice por ahí, para “limpiar la casa”, limpiar agendas, y comenzar con todo nuevo, porque así, en momentos como ese es cuando realmente te das cuenta de que hay mucha falsedad, tanto en el medio como en la gente que te rodea”.

Ya no habrá película de Disney

Sobre la cinta UltraViolet y Blue Demon que el año pasado se anunció que la trasnacional preparaba con el fin de rendir un homenaje a la lucha libre, el enmascarado dice que se salió del proyecto:

“Yo estoy fuera… Hubieron muchas situaciones con las que no estuve de acuerdo y opté por dar las gracias. Yo quería darle un lugar al mexicano y cuidar lo que es la lucha libre, pero justo eso no lo entendieron, querían hacer muchas cosas y yo dije que mejor no, así que esperaré a hacer mi propio proyecto, en el momento en que se pueda hacer como debe ser, dignificando al mexicano y a la lucha libre”.

Además de interesarte en el deporte, la política y las ventas, ¿hay algo más que te apasione y que no lo sepamos?

Sí, además de estar con mi familia y de escribir, también me gusta pintar... He pintado desde muy jóven, cuando tuve la oportunidad de estar con el pintor oaxaqueño Manuel de Cisneros. De hecho a veces yo hacía una pintura y se la pasaba para que él la terminara o luego él me mandaba una para que yo la terminara, por lo que tenemos una coautoría de varias pinturas. Y no nada más pinto sobre temas relacionados con la lucha, pinto de todo; tengo cuadros, pinturas hechas en papel periódico con acrílico y así, muchas pinturas. Yo espero que pronto tengamos un lugar para poder exponerlas o quizá lo haga una galería que quiero abrir, donde además se podrán adquirir playeras, gorras, máscaras, muñecos y todo lo que tenemos de souvenirs.

El luchador aprovecha para informar que, aunque existen algunas tiendas físicas que venden mercancía suya, por el momento las únicas vías para conseguir material oficial son su perfil de Instagram y los eventos donde él mismo se presenta.

Ahora que todo se está volviendo a abrir, ¿ya estás de regreso en el cuadrilátero?

Sí, pero tenemos el aforo medido, de repente es un 30 o 40 por ciento y tenemos que hacer ajustes de todo, como ajustar sueldos y muchas otras cosas, porque que activar una economía no nada más de los luchadores, sino de los taquilleros, los que venden las palomitas, los mascareros, los acomodadores, la gente de limpieza y todos los involucrados en el espectáculo de la lucha libre

Otra cosa que quizá la gente no sabe es que eres licenciado en Sistemas Computacionales. ¿Ejerciste esa carrera?

No… Más bien fue una condición que me puso mi papá para que pudiera ser luchador profesional. Y es que, aunque lo cumplí, inmediatamente después de terminar me dediqué al cien por ciento a la lucha libre, por lo que ya no hubo oportunidad de hacerlo.

Foto: Cortesía

¿Cuál ha sido tu momento más difícil arriba del ring?

Te puedo decir a ciencia cierta que el más difícil fue la lucha de máscara contra cabellera contra el Dr. Wagner, porque llegó un momento en el que yo ya tenía una arteria de la cabeza abierta completamente, me estaba vaciando literalmente y ya se me comenzaba a borrar la vista, pero estaba luchando y defendiendo mi máscara, aunque hubo momentos en los que ya sentía que me iba a desmayar. Pero entonces dije: ¿Cómo voy a perder la máscara de esta manera, desmayado? Entonces saqué fuerzas de flaqueza y creo que eso fué lo que me ayudó, algo que por cierto me enseñó mi papá.

¿Y el más complicado abajo del ring?

Yo creo que la muerte de mi padre, en mis brazos.

¿Cuál ha sido el mayor logro de Blue Demon Jr.?

Yo creo que el reconocimiento de la gente ya como personaje individual, separándome de mi papá… El hecho de que la gente ya me ubique como Blue Demon Jr. creo que ha sido uno de los mejores premios que la gente me puede otorgar.

¿Cuáles son los pros y los contras de ser el hijo de una leyenda de ese tamaño?

Que eres vigilado, literalmente. Que estás bajo el escrutinio de la gente y entonces te comparan. Además de que por cualquier detallito te satanizan, ¡te queman vivo! Es muy curioso, porque puedes hacer tres mil cosas buenas, pero un detallito lo puede echar a perder todo.

