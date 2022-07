¿Y George de la serva? Brendan Fraser sorprende con su transformación para The Whale

Durante la década de los 90 y principio de los 2000, Brendan Fraser fue uno de los actores más populares por su participación en películas como George de la selva o la saga de La Momia, y ahora, en su inminente retorno a la pantalla grande, el actor sorprendió con su transformación para The Whale, el nuevo film de Darren Aronofsky.

Después del éxito que gozó durante varios años, Fraser se alejó poco a poco de los sets de filmación; sin embargo, parece que este año regresará pisando fuerte, ya que además del proyecto dirigido por Aronofsky en 2023 compartirá créditos con Leonardo DiCaprio en Killers of the flower moon, de Martin Scorsese.

Cine Iñárritu competirá por el León de Oro en su regreso al Festival de Venecia tras casi 20 años

Pero por ahora, The Whale ya ha generado bastante expectativa sobre la carrera de Fraser, ya que será su primer papel protagónico en más de 10 años, y por si fuera poco forma parte de la Selección Oficial para el Festival Internacional de Cine de Venecia.

¿De qué trata The Whale?

La nueva cinta de Aronofsky está basada en la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter, y narra la historia de un hombre con obesidad que trata de reconstruir su relación con su hija adolescente.

Para dar vida al protagonista, Brendan Fraser tuvo que utilizar prótesis para aparentar los 270 kilos que pesa su personaje, por lo que la transformación ya dio de que hablar.

Brendan Fraser protagoniza The Whale, dirigida por Darren Aronofsky. / Foto: Festival Internacional de Cine de Venecia

Además del impresionante trabajo de la producción para transformar al actor en una persona de esta talla, el aspecto que mostrará en la cinta contrasta con la apariencia atlética de los personajes que lo llevaron a la fama.

El propio actor previamente ya había hablado sobre su papel en la cinta, y dio una pista de lo que podemos esperar de ella.

"Van a ser algo que no han visto antes. [...] Ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... Sé que va a causar una impresión duradera"., dijo sobre The Whale el año pasado a Unilad.

Además de Fraser, la película contará en su reparto con Sadie Sink –Max en Stranger Things–, Ty Simpkins y Hong Chau.