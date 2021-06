¡Broadway regresa! Aquí las obras que levantarán el telón tras confinamiento

El esperado regreso de los teatros de Broadway tras un parón de más de un año forzado por la pandemia de la Covid-19 ya tiene fecha: será el próximo 4 de agosto, el día en el que arrancará el preestreno de la obra "Pass Over", dirigida por Danya Taymor.

➡️ ¿Y mis conciertos? Clausuran el Plaza Condesa ante riesgo de derrumbe

Su puesta en escena, que se llevará a cabo en el teatro August Wilson, se adelantará un mes al arranque de la temporada teatral, que dará su campanada en septiembre.

La obra, escrita por la dramaturga Antoinette Nwandu, relata las conversaciones en un cruce de una calle de una ciudad entre dos jóvenes afroamericanos, sus aspiraciones, sus retos y las desigualdades raciales que sufren.

"THRILLING, POETICAL, and UNFLINCHING.” - @chicagotribune @anwandu's PASS OVER will begin previews at the August Wilson Theatre on August 4. 🙌🏿 Tickets on sale this Friday at 10am ET! #PassOverBway pic.twitter.com/7XGNUZWEsg — Pass Over on Broadway (@passoverbway) June 1, 2021

Inspirada en la obra "Esperando a Godot", de Samuel Beckett, "Pass Over" comenzó su andadura fuera del circuito oficial de Broadway, conocido como "Off-Broadway" y ahora dará el salto al escenario principal del teatro y el musical neoyorquino.

La obra ha sido llevada a la televisión por el director de cine Spike Lee, que grabó una actuación que puede verse en la plataforma Amazon.

➡️Nueva York busca resucitar al teatro

El pasado 11 de mayo se anunció que las primeras obras de Broadway en subir el telón serían los exitosos "Hamilton", "Wicked" y "The Lion King", que desvelaron que abrirían sus puertas el 14 de septiembre, una fecha a la que, de momento, "Pass Over" se ha adelantado.

Hamilton returns to Broadway September 14, 2021. Tickets on sale now. Let's go. https://t.co/NHvD09jAdi pic.twitter.com/wK6DyysxCR — Hamilton (@HamiltonMusical) May 11, 2021

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció a principios de mayo que el 14 de septiembre se retomaría la actividad teatral en la ciudad, aunque desde entonces se ha acelerado el levantamiento de las restricciones para evitar la expansión de la pandemia tanto en exteriores como en interiores.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Broadway, que abarca una cuarentena de teatros en el centro de la Gran Manzana, aporta ingresos cercanos a los 15 mil millones de dólares en la economía local. Su última temporada entera, antes de la pandemia, que concluyó en 2019, recaudó 1.800 millones de dólares, un récord, según la Broadway League.