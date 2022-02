BROKEN SOCIAL SCENE: Encuentran joyas olvidadas en el cajón

Aunque no es una banda que pudiéramos considerar mainstream, Broken Social Scene (BSS) es un conjunto que lo ha tenido prácticamente todo, o por lo menos mucho de lo que anhelan las bandas de su tipo: Reseñas en portales reputados como Pitchfork, presentaciones en festivales de renombre como Coachella y Lollapalooza, y apariciones en programas de TV como el de David Letterman.

BSS destacó desde sus inicios por funcionar más bien como un colectivo musical que podía incluir desde 6 hasta 19 miembros en vivo, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, aunque siempre comandados por Kevin Drew (voz, guitarra) y Brendan Canning (voz, bajo).

Con más de dos décadas cumplidas de hacer ruido arriba y debajo de los escenarios y cinco producciones discográficas que los respaldan, BSS hace una pausa en el camino para lanzar un disco que recopila varios lados B, rarezas y canciones que se quedaron guardadas por ahí, en una producción titulada Old Dead Young: B-Sides & Rarities.

Sí, se trata de la típica limpieza del cajón que los grupos y las disqueras aprovechan para mantenerse vigentes mientras concretan otros planes para sus escuchas. Aún así, su sello discográfico Arts & Crafts afirma que el disco logra tener la cohesión de un álbum de estudio en toda forma, como dicen a El Sol de México los propios

Foto: Cortesía Richmond Lam

Kevin Drew y Brendan Canning:

¿Esta compilación de caras b y rarezas tiene material que quizá sólo los muy fanáticos ya conocían?

BC: Creo que ninguna de estas canciones tuvo un impacto realmente justo, ya que nunca se lanzaron en un álbum propiamente dicho. Tal vez nuestros seguidores que han estado en muchos de nuestros conciertos estén familiarizados con canciones como “All my friends” o “Canada vs America”. De lo contrario, las canciones son para oídos frescos.

KD: Sí, sólo serán familiares para quien haya estado en el círculo interno de nuestros EPs y grabaciones en vivo piratas.

" frameborder="0" width="100%" allowfullscreen="">

Su sello dice que a pesar de ser un recopilatorio este disco tiene la cohesión de un álbum de estudio. ¿Cómo lo lograron?

BC: Nosotros escuchamos a la gente del sello, que nos animó a seleccionar los archivos de algunas canciones que habían estado notoriamente ausentes en nuestros discos. Y para nosotros como banda era importante replantear estas "viejas canciones" en un contexto que se sintiera fresco y cohesivo.

¿Cuál es su canción favorita de este álbum y por qué?

BC: “Curse your fail” es mi favorita, porque se unió poco a poco y porque es un buen ejemplo de la democracia dentro del grupo y porque tiene todo el estilo de BSS. Sin dudarlo, esa canción fácilmente podría haber terminado en el disco Forgiveness Rock.

KD: “All my friends”, porque me recuerda a un momento único, cuando todos éramos jóvenes y buscábamos respuestas dentro del éxito del momento por el que estábamos pasando. Después los estereotipos entraron en escena y buscamos más cuando no había necesidad de ello. El ego se convirtió en una sombra para algunos de los miembros; siempre habían alegrías, pero también siempre alguien lloraba por algo.

Foto: Cortesía Richmond Lam

¿Cómo se sienten hoy, más de 20 años después de la formación de la banda?

BC: No puedo evitar sentir que hay mucha más música por hacer. No quiero detenerme en nuestros esfuerzos pasados ni dormirme en los laureles que creemos que merecemos… Estoy agradecido por lo que hemos podido lograr colectivamente, pero no estoy tan loco por viajar por el camino de la memoria como un hábito. Guardaré esas viejas historias de rock para cuando estemos tomando unos tragos de mezcal en una buena fiesta.

KD: Creo que logramos lo que queríamos. Fuimos muy afortunados y privilegiados de tener la oportunidad de sacar adelante esta banda. Tuvimos mucho apoyo de nuestros amigos, compañeros, familias, subvenciones del gobierno, empleados de sellos discográficos, publicistas, gerentes y gurús de la autoayuda. Todos hicieron un trabajo maravilloso ayudando a que esta banda continuara. Estoy orgulloso de todos los que nos han ayudado a poder hacer esto durante todo el tiempo que llevamos.

Parece que durante su primera década como banda estuvieron mucho más activos que en la segunda, ¿por qué?

BC: En nuestra segunda década como banda, muchos de nosotros queríamos explorar diferentes vías musicales y no estar tan atados a BSS, ya que eso puede ser muy exigente para ti como artista creativo. Puede haber una gran cantidad de compromiso y, a veces sólo deseas escapar de la vida que has construido, principalmente por razones de cordura.

KD: Sí, hubo muchas otras vidas y proyectos naciendo.

" frameborder="0" width="100%" allowfullscreen="">

¿Cuál ha sido su momento más feliz en estas dos décadas juntos?

BC: En 2006 tocamos con J. Mascis y su baterista Kyle, para hacer una noche de canciones de Dinosaur Jr. Eso fue muy especial, ya que tanto Kevin como yo somos grandes admiradores de esa banda. Es un recuerdo muy lindo, considerando la influencia que tuvo Dinosaur Jr. en nuestro grupo.

KD: Estar en la Ciudad de México en 2008, contratar mariachis de la Plaza de Garibaldi para el día de nuestro show y hacerlos cantar y tocar al final de la noche. The Nacional estaba también por ahí. La gente estaba viva esa noche y buscándose a sí misma. Fue una maravilla todo eso.

¿Y cuál ha sido quizá el más triste o el más complicado?

BC: Una vez recibí un correo de un hombre que era dueño de una pizzería en Florida llamada “Tour de Pizza”. Estaba compartiendo una historia sobre uno de sus empleados, que era un gran admirador de BSS y que estaba muy emocionado por nuestro próximo concierto. Luego me dijo que este joven fue asesinado mientras andaba en su bicicleta. Fue una noticia muy difícil de asimilar, ya que era una historia tan aleatoria y muy triste de alguien con quien estaba conectado debido a la música. También soy un ávido ciclista, por lo que también fue difícil en ese nivel.

KD: Ahora mismo. Estos tiempos en los que, a medida que envejeces, las personas que amas se unen a la cruzada de cuál es la verdad individual de cada uno. Las redes sociales han alentado a todos a ser voceros de lo que creen que es correcto y es difícil ver que esa convicción se propague como un reguero de pólvora, sin responsabilidad ni compasión. Me temo que el mismo terreno en el que se paró nuestra banda al tratar de unir a las personas con comprensión no tiene cabida en estos tiempos de ahora. Simplemente no tiene sentido dentro de toda la opresión y el trauma que ha salido a la luz en los últimos años. La ira es real…

Foto: Cortesía Richmond Lam

¿Cuál sería su experiencia más memorable en México?

BC: Oh, eso es difícil porque ha habido muchos. En un espectáculo que tocamos, viajamos sin vocalistas femeninas, así que dos mujeres de la Ciudad de México cantaron con nosotros esa noche. Ojalá pudiera recordar sus nombres... Fue un momento verdaderamente inspirador y uno que nunca olvidaré.

KD: Ver a Radiohead en la Ciudad de México, en su gira de In Rainbows y no poder escuchar la voz de Thom Yorke, debido a que la audiencia gritaba todas las letras. 30 mil personas cantando con todo su corazón. Fue increíble. Nunca olvidaré esa noche.

¿En qué momento de la vida se encuentra BSS actualmente?

BC: Esa pregunta es demasiado críptica, ¿cómo puedo saber la respuesta? Digamos que siempre estamos en un modo de "lo estamos resolviendo".

¿Hay planes para lanzar algún material nuevo o salir de gira?

BC: Sí, una gira. Estamos en conversaciones para tocar en Estados Unidos en septiembre u octubre. ¿Música nueva? Ojalá. Lo pienso mucho, pero esto es lo que sé ahora.

KD: Siempre estamos haciendo planes.

" frameborder="0" width="100%" allowfullscreen="">

Entonces, ¿cómo ven el futuro de BSS, digamos dentro de 10 años?

BC: Creo que es un poco peligroso predecir 10 años en el futuro.

Oremos para que todos estemos vivos, respirando y haciendo algo útil con nuestras vidas, seamos una banda o no.

KD: ¡Sin azúcar!

¿Hay algo que quieran decirle a sus seguidores mexicanos?

BC: Ser recibido por los fanáticos mexicanos ha sido una bendición. Nuestra última actuación allá fue en noviembre de 2019 en el Corona Capital, por lo que ese sentimiento aún está fresco… Nada nos gustaría más que volver y tocar en la Ciudad de México una vez más, más de un concierto sería un sueño… Los canadienses y los mexicanos somos almas gemelas.

KD: ¡Gracias! Su país me ha ayudado en más formas de las que puedo explicar. Qué gente tan bonita y con tantas ganas de vivir de la mejor manera posible.

