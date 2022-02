Hasta que la incompatibilidad financiera nos separe

Todo comienza con dos personas enamoradas que se hacen promesas, y durante meses las conversaciones son largas y banales hasta que… llega el momento de hablar de finanzas y estabilidad económica.

Un pilar de relevancia en una relación amorosa estable es la comunicación. Y aunque se dice que el amor real no es interesado, hay valores esenciales como el respeto, la confianza y la lealtad. Además, la forma en que se llevan las finanzas personales es un punto clave que debes tomar en cuenta desde siempre, ya que, lamentablemente, la incompatibilidad e infidelidad financieras son temas que a largo plazo pueden detonar en una separación.

Y es que en las circunstancias actuales es crucial compartir una filosofía de ahorro con tu media naranja. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020, el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de 50 mil 309 pesos, a diferencia del promedio de 53 mil 418 observado en 2018, lo que representa una disminución de 5.8 por ciento.

El ingreso promedio trimestral monetario por perceptor es de 19 mil 023 pesos, según sexo. El ingreso de los hombres es de 22 mil 618 pesos, mientras que en las mujeres es de 14 mil 860. En el ejercicio 2018, un perceptor en promedio recibía 19 mil 405 pesos. Los hombres percibían 23 mil 649 pesos y las mujeres 14 mil 648 pesos.

“Cuando pensamos en casarnos o vivir en pareja pensamos casi en todo. En dónde viviremos, en cuántos hijos nos gustaría tener, cómo se llamará nuestra mascota… pero no se piensa usualmente en un tema que puede ser clave para que una relación sea estable y duradera: el dinero”, señala Lucía Quiroga, cofundadora y Directora de Finanzas en Tacones.

Foto: Roberto Hernández

Por esto, uno de los pilares elementales debe ser la ideología de ahorro y gasto, ya que si son incompatibles en este tema, se pierde una chispa importante.

Asimismo cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI indican que, de cada cien personas de 12 años y más, 54.2 están casadas o viven en unión libre, 34 son solteras, y el resto son separadas, divorciadas o viudas. El porcentaje de población casada tuvo un decremento 5.1 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de población en unión libre se incrementó 3.9 puntos porcentuales respecto al 2010. Por consiguiente la necesidad de implementar estrategias de comunicación de temas relevantes como lo son el manejo de las finanzas dentro de las relaciones es fundamental.

Un estudio realizado por expertos de Brigham Young University (BYU) y Kansas State University recomienda que las parejas hablen sobre su situación financiera al iniciar su vida en común, esto dará un panorama sobre la situación financiera que vive cada uno. Los problemas de dinero llegan a afectar a las parejas al grado de debilitar la confianza entre ellos y en ocasiones, esto puede representar un motivo de divorcio.

Así la especialista brinda los siguientes puntos para que la incompatibilidad financiera no acabe con tu relación:

Establezcan un plan financiero

Conformen una filosofía de ahorro y gasto en pareja

Definan un presupuesto financiero

Sean equitativos en los gastos

Acuerden quién llevará el manejo de cuentas

Por otro lado, la psicóloga Verónica Azamar advierte que "El dinero es considerado uno de los recursos de mayor uso para la vida, permite la sensación de estabilidad, de hecho tras la visión capitalista del mundo actual se llega al grado del sacrificio en la calidad de vida en los entornos laborales con la idea utópica de la conservación de la estabilidad desarrollando de esta manera síntomas ansiosos y quizá hasta un síndrome de Burnout".

Menciona que cuando alguien es gastador compulsivo, *Es importante considerar que la falta de regulación de impulsos que inicialmente puede parecer una etapa en la infancia se puede convertir en rasgos de personalidad narcisista o antisocial principalmente, caracterizadas por la búsqueda del placer y baja tolerancia a la frustración".

La compulsión deriva de la baja en los actos conscientes de autorregulación y puede ir desde conductas funcionales y adaptativas para la persona hasta conductas completamente destructivas, de manera que la frecuencia y duración incrementa hasta incluso alcanzar el desarrollo de un trastorno obsesivo compulsivo o algún otro relacionado con el control de impulsos.

"Lamentablemente mucho de lo que se vive en consulta psicológica es derivado de la decepción de la pareja, al haber sido testigo de que esta no puede dejar de lado sus actos compulsivos o no puede priorizar el bien común o al ser testigo que la pareja no se esfuerza por desarrollar la capacidad autorregulatoria. Y es así cuando ya es insostenible", puntualiza Azamar.

