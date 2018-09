Camila el dueto está de gira ahora con Sin Bandera

A cinco años de que Samo se separara de Camila, el vocalista de esta agrupación, Mario Domm, dijo que no existen planes para que el músico vuelva a unirse al grupo que lo dio a conocer, pues considera que este sería un retroceso para su carrera.



“A Camila le gusta ver siempre hacia adelante, somos una banda que siempre está buscando un sonido que tenga algo novedoso y eso sería un poco mirar hacia atrás”, comentó el cantante al ser cuestionado sobre una posible reunión.



“Con mucha humildad lo digo, pero con mucho cariño, porque además nos llevamos bien. Creo que esa etapa ya pasó y a mí no me gusta tanto la nostalgia, me gusta ver hacia adelante, me encanta la vanguardia y pensar cosas nuevas”, dijo durante una conferencia de prensa en conjunto con Sin Bandera.



Es precisamente con este dúo con quienes Camila se encuentra trabajando en una gira de conciertos llamada 4 latidos, la cual comenzó presentaciones en Estados Unidos y llegará a México por primera vez el 9 de noviembre en la Arena Ciudad de México.



“Es una comunión muy bonita e interesante. Son dos públicos que se vuelven uno en ciertos momentos”, dijo Leonel García sobre este show que dijo va de menos a más, y en el que estarán acompañados de una gran producción con 12 músicos en el escenario.



Tanto Camila como Sin Bandera, aseguraron que este es el inicio de varios proyectos que tienen en conjunto. “Sí vamos a hacer algo, les va a sorprender, será his-tó-rico”, aseguró Noel Schajris, quien comentó que saldrá el año siguiente “va a ser una linda continuación de de esta gira”.