Camila Cabello hace vibrar a México al ritmo de Havana

Camila Cabello llegó, cantó y conquistó a su público. La cubana de apenas 21 años se presentó por primera vez en México. Lo hizo frente a 11 mil 300 personas que antes de las 20:30, hora en que comenzó su show, ya gritaban su nombre ansiosos por su salida.

Fotos: Ulises Bravo

Esta se dio con Never be the same, el segundo sencillo de su álbum debut como solista, tras su separación del grupo femenino Fifth Harmony. “Hola mi México. Bienvenidos al Never be the same tour. Es bueno estar aquí, cantándoles a ustedes. Este es mi primer concierto en mi México querido”, gritó la cubana que vistió una falda negra y una blusa blanca.

Camila Cabello sorprendió a los asistentes al invitar a Noel Schajris al escenario, con quien cantó Consequences y una versión en piano de Entra en mi vida. Por si fuera poco, la cantante también invitó a Jesse & Joy a cantar ¡Corre!: “Creo que por eso soy tan romántica”, recordó m la cantante que se dijo fan del dúo, con quienes realizó esta emotiva colaboración que provocó los gritos más escandalosos de la noche.

Sin una gran producción, Camila Cabello hizo vibrar a su público acompañada de seis bailarines y su delicada voz, que a la menor provocación explotaba y hacía retumbar el Domo Cobre desde baladas como In the dark hasta éxitos con toque latino como Sangría.

La cantante de ascendencia mexicana, no dejó de contactar con el público en ningún momento. Ya sea motivándolos a ser siempre fuertes o bromeando con frases muy mexicanas como “¡Viva México, cabrones!” o “¡A huevo!”.

También lo hizo vistiendo un moño tricolor, recordando cuando compraba elotes saliendo de la escuela.. O mejor aún, cerrando su concierto acompañada de mariachi y cantando México en la piel, nu to con su padre. “No importa dónde esté en el mundo, cada que escucho el sonido de los mariachis se me enchina la piel. Quiero que sepan que siempre llevo a México en mi corazón”, dijo.

En el show no pudieron faltar Real friends, Inside out, Into it y Havana, canción que la llevó a la cima de Billboard y que se convirtió en el tema interpretado por una mujer más reproducido en Spotify.

Camila Cabello continuará su gira por México este martes en Guadalajara y el jueves en Monterrey, para continuar en octubre con presentaciones en Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico, donde concluirá su gira mundial.