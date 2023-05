Carin León refleja su madurez

Hasta apenas hace unos años, a Carin León aún le quedaba su colmillo izquierdo; era ese diente de leche que nunca se le había caído. Sin embargo, cuando comenzó el proceso de muda de ese diente, casualmente, su vida cambió.

Dejó de ser un cachorro y comenzó a rugir como el león que siempre ha querido ser.

Inspirado por esa situación dental y mezclado con la metáfora del crecimiento, el cantante originario de Hermosillo, Sonora creó su tercer material de estudio titulado Colmillo de leche.

"Este disco es un compilado de canciones que tenía guardadas como joyitas de muchos autores y que yo estaba almacenando hasta el momento preciso en mi carrera para mostrarlos. Cada canción fusiona mi música con muchas cosas, se mezcla con todo lo que he consumido musicalmente a través de los años, aquí van todas mis influencias y creo que es la música más sincera que he hecho hasta ahora", afirmó Carin en entrevista con El Sol de México.

Son 18 canciones las que contiene este material. Entre las que destacan Si es cierto que te vas, No es por acá, Mil maneras de morir y La primera cita

Cada una de estas tiene influencias de flamenco, rock americano, country, mariachi, así como ritmos latinos y son cubano, como en el caso del tema Mi alma embrujada.

"Este disco representa la diversidad musical con la que yo crecí, lo que me gusta y, sobre todo, siempre he creído que la música no es para separar géneros, ni para dividir a la gente, creo que la música debe de unificar y todo cuadra porque siento que no hay géneros malos."

"Siento que todos hablamos, sin querer, el mismo idioma musical y todos están relacionados, tienen mucho en común. Aquí plasmo todo lo que a mi vida llegó tanto musical como personalmente, estoy poniendo algo muy genuino", expresó el artista de 33 años.

Actualmente, Óscar Armando Díaz, su nombre real, se siente satisfecho con lo que ha realizado; está viviendo su punto máximo de felicidad, a pesar de su reciente separación con su esposa Alejandra Esquer, quien era una de sus publicistas.

"Llevamos la fiesta en paz, somos buenos amigos. La vida es así, es una montaña rusa de ir subiendo y bajando, es algo que no se siente bonito porque todos hemos sufrido alguna vez una ruptura, pero eso es algo para crecer, cuando todo pasa, tiene uno que ser fuerte y aprender de los errores. Pasar por todo esto nos hace ser mucho más fuertes, nos hace valorar mucho hoy nuestro trabajo, la verdad que estamos bien, sin ningún sentimiento negativo en nuestras vidas", aseguró el intérprete de La boda del Huitlacoche.

El cantautor dijo no sentirse culpable de ninguna decisión tomada, incluso que no se arrepiente por nada de su vida, ya que está consciente de que todo lo que ha vivido lo ha hecho ser quien es hoy en día.

"Soy feliz, estoy haciendo la música que siempre quise, la gente la está aceptando más, creo que lo peor que me haya pasado en mi vida es una consecuencia de por qué estoy en este momento así, todos los momentos que he recibido, el que no se lograran muchas cosas, me han hecho crecer y valorar mucho lo que está pasando, sobre todo entender y creo que estoy en un momento de mi vida mucho mejor, ni de loco cambiaría nada de lo vivido, porque si no, no estaría como estoy ahorita", sostuvo.

Finalmente, en cuanto a otros proyectos, una de sus metas es llevar su música a España, país en el que ha podido ofrecer algunos shows, en colaboración con el madrileño C. Tangana. Aseguró que buscará la manera de conquistar el público europeo y adelantó que próximamente lanzará canciones que realizó con C. Tangana.