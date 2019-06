Carlos Ferro ahora será el protagonista de Los Elegidos

Carlos Ferro tiene una nueva aventura en la pantalla chica, donde se convierte en padre de un adolescente superdotado en la serie mexicana Los elegidos que coestelariza con Sara Maldonado y Julio Bracho en el papel del antagonista en una producción de Andrés Santamaría.

Dirigido por Bonnie Cartas y Charlie Mazo tanto en foro como en locaciones, el actor que se moverá entre la comedia romántica, el drama y la ciencia ficción describe en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) cómo será Mario García, el padre biológico de Carlitos, a quien interpreta Max Ibarra.

“Mario García es un papá soltero, mi hijo es Carlitos García, de 8 años, en quien me visualizo porque a su edad sufrí bullying por ser tartamudo y ahora no sé cómo abordarlo cuando siento que tiene problemas escolares o con sus amiguitos”.

Ferro adentrado en su personaje añadió: “Un día de una plática larga con mi hijo, me dice su gran secreto, que él mueve cosas con la mente, me quedo sorprendido y en mi camino por encontrar respuestas, me topo con Sara Maldonado, Jimena, cuya hija también tiene poderes sobrenaturales”.

Al paso del tiempo conocen más chicos y adolescentes superdotados, con quienes forman una gran familia a la que su personaje y el de Sara Maldonado luchará por proteger en todo momento.

El actor comentó que entre los hijos adoptados “se dará la diversidad sexual, lo cual es muy lindo y acertado y yo como padre tengo que dar los consejos para que elija el mejor camino de acuerdo a su decisión libre y particular y como familia siempre vamos a estar con él o ellos”.

De tener un súperpoder, a Carlos Ferro le gustaría volar, para poder librar el tráfico diario de la Ciudad de México.