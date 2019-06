En México no hay proyectos de interés, siguen con refritos: Jaime Camil

Jaime Camil, quien lleva más de tres años viviendo fuera del país, primero por las grabaciones de los capítulos de la serie Jane the Virgin, luego hizo una participación en la serie Broken producida por la CBS donde también es productor y uno de sus proyectos más recientes es una película filmada por Pantaleón Films, en la que trabaja con Eugenio Derbez.

“Mi papel como productor se debió a que mi participación fue clave para conseguir los derechos de la serie colombiana Pobre rico, además participo como actor en esta adaptación hecha para la CBS titulada Broken, se trata de una serie hecha en vivo con público presente, es muy al estilo de Friends con un formato de media hora y que se va a estrenar a finales de agosto, además de que ya estamos filmando los capítulos de la quinta temporada de Jane the Virgin”.

En el séptimo arte, Camil afirmó que hace unos meses participó en una película que está todavía por estrenarse “está mi personaje en la película que se filmó el verano pasado aquí en México, con locaciones en Punta Mita y Puerto Vallarta, dirigida por el argentino Diego Kaplan y con las actuaciones de Sandra Echeverría y Juan Soler, además de Brooke Shields y otros talentosos actores estadounidenses, aunque el título no lo sé, pues parece que no se ha definido”, expresó.

Respecto a la idea de volver a México, afirmó que no haya planes para hacerlo pronto. “Me encantaría estar aquí en mi país, pero por ahora no hay proyectos que me llamen la atención, yo estoy donde me ofrezcan el bendito trabajo, por ahora es en Estados Unidos donde me desarrollo, pero aquí en México tengo mucho contacto con Rosy Ocampo”.

Foto: Adrián Vázquez

Camil comentó que ahora su agenda se maneja conforme sus compromisos familiares. “Heidi y yo somos papás de tiempo completo, no tenemos gente que nos ayude con nuestro hijo, es un trabajo muy arduo, ahora sé que ser papá no es fácil, disfruto mucho a mi esposa e hijo, mis proyectos son mejor pensados”, expresó..