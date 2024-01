Carlos Trejo revela posible película nueva de Cañitas

Tras la popularidad de Cañitas durante los 90 y la primera década del milenio entrante, Carlos Trejo ha dado a conocer nuevas imágenes de lo que podría ser una nueva película sobre la casa embrujada ubicada en Popotla, la cual atrajo la atención de los mexicanos en su momento.

El Cazafantasmas mexicano reveló en su cuenta de Instagram un cortometraje con escenas inéditas sobre Cañitas, todo parece indicar que se trata de nueva película sobre la casa embrujada. "Habrán sorpresas", añadió Trejo en su publicación.

En dicho cortometraje de casi tres minutos, está titulada como "Cañitas, la historia jamás contada" se puede observar la participación del comediante Radamés de Jesús, quien interpreta a un cura.

Cultura ¿Eres fan del terror? Vive una experiencia al estilo Edgar Allan Poe

El Caso Cañitas

Pareciera que fue ayer cuando el caso Cañitas se popularizó en México, el cual, de acuerdo con Carlos Trejo, fue un caso verdadero de "Poltergeist".

Trejo narra en su libro que su casa donde vivía con su familia estaba embrujada por espectros malignos, de hecho explica que estos fenómenos paranormales fueron la causa de distintas muertes.

El caso comenzó su popularidad hasta 1995, año en que se publicó el bestseller "La Casa de Cañitas", pues la historia intrigó a miles de mexicanos. Su representación y divulgación no terminó ahí, pues también se realizó una película en 2007, Cañitas.

Sobre las nuevas imágenes que divulgó Trejo en sus redes sociales, no dio más detalles al respecto, no sé si saldrá y si lo hace, no se sabe cuándo saldría, por lo que sólo queda esperar que el cazafantasmas comparta más información.