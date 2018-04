Carlos Vives se presenta hoy en el Auditorio Nacional

Para el colombiano Carlos Vives el reguetón es una música muy amigable, contagiosa, bailable y como él mismo la define, es una derivación de varios ritmos musicales que tiene sus bases en la cumbia.



“Por eso cuando escuchamos reguetón empezamos a bailar instintivamente, tiene vallenato, cumbia y otros ritmos latinos, es una música amigable, pero yo coincido con la mayoría que sus letras son muy agresivas”, expresó.

Entrevistado por Organización Editorial Mexicana (OEM), Carlos recordó un poco sus inicios en la música.“Yo viví muchos años en Puerto Rico, ahí empecé como actor de algunas series y programas de televisión y la música llegó por sí sola, empecé a cantar y a la gente le agradó, así que como se dice, quemé mis barcos y me dediqué de lleno a cantar”.

Ahora que es una estrella de la música en México y a nivel mundial, Vives reveló que no fue fácil conquistar México. “He venido muchas veces, pero ha sido en los últimos cinco o seis años que he empezado a gozar de mayor reconocimiento, presentaba mis discos en un bar pequeñito o lugares sencillos, llevo 27 años visitando este país y apenas se me cumplirá el sueño de cantar en el Auditorio Nacional”, expresó.

Con una gran sonrisa, el cantautor reconoció que en su familia, principalmente sus hijos han decidido tomar distintos caminos aunque todos relacionados con la música y el espectáculo, “el mayor está en los estudios de grabación le encanta manejar las consolas, a mi otra hija le gustó la conducción y tal vez la actuación”.

Pero una gran sonrisa iluminó su rostro al hablar de la pequeña Elena de diez años de edad quien posiblemente siga sus pasos.“Ella me encanta, no le tiene miedo al micrófono y ya canta prácticamente solita, qué iba a ser yo así a esa edad, yo todavía ni sabía lo que quería ser de grande”, expresó el orgulloso padre.

Para el hombre nacido en Santa Martha, Colombia, la música mexicana y colombiana tienen mucha similitud, “siempre estamos de la mano, ustedes adoptan algún ritmo colombiano y lo mejoran y luego nosotros lo escuchamos y también le ponemos algo, siempre hay una retroalimentación mutua”, señaló.

Por último, no podía dejar de expresar su admiración por los artistas populares mexicanos, “adoro a José Alfredo Jiménez, sus canciones transmiten mucho el sentimiento latinoamericano, además sus letras llenas de dolor y otras de amor no podían sonar igual si no fueran con el mariachi, también tengo mucho respeto por el maestro Armando Manzanero, sus composiciones le han dado vuelta al mundo y hace poco colaboré con él para grabar el tema Mía”, que es de la inspiración del mexicano.

Carlos Vives se presentará cierra su gira mexicana hoy en el Auditorio Nacional.