Estamos en shock y con el corazón roto: The Prodigy confirma suicidio de Keith Flint

Por medio de una publicación en Instagram, The Prodigy reveló que Keith Flint, cantante de la banda, se suicidó a sus 49 años "la noticia es verdadera, no puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Keith se suicidó el fin de semana".

Además expresaron que esta nueva noticia los dejó impactados "estamos en shock, enojados, confundidos y con el corazón roto... RIP hermano Liam".

Ver esta publicación en Instagram The news is true , I can’t believe I’m saying this but our brother Keith took his own life over the weekend , I’m shell shocked , fuckin angry , confused and heart broken ..... r.i.p brother Liam #theprodigy Una publicación compartida por The Prodigy official (@theprodigyofficial) el 4 de Mar de 2019 a las 4:13 PST

Fue la policía de Essex de Inglaterra quien confirmó la muerte del cantante. Las autoridades fueron alertadas esta mañana y cuando llegaron a la vivienda del cantante, ubicada en la ciudad de Dunmow, encontraron a Flint muerto.

La muerte no está siendo tratada como sospechosa y se está preparando un informe para el forense indicó la fuente.

La banda expresó en un comunicado su "profundo shock y tristeza" por el fallecimiento de Flint, al que calificó de "un pionero, innovador y leyenda".

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t — The Prodigy (@the_prodigy) 4 de marzo de 2019

"Le echaremos siempre de menos", agregaron los otros dos integrantes de la formación, Liam Howlett (compositor y teclados) y Maxim (vocalista).

El vocalista de aspecto punk acababa de regresar al Reino Unido de una gira por Australia y en mayo tenía previsto un tour por Estados Unidos.

Flint nació en Essex en 1969 y se unió en 1990 a The Prodigy, creado por Liam Howlett, como bailarín durante seis años.

En 1996 hizo su primera aparición como vocalista, con "Firestarter", a la que siguieron luego temas como "Breathe", "Serial Thrilla" o "Fuel My Fire".

The Prodigy sacó en 2018 su séptimo álbum, "No Tourists" y es conocido por su fusión de tecno con breakbeat y house.

Muchos han sido los famosos que ya han manifestado a través de las redes sociales su pesar por la muerte del artista, entre ellas, la actriz Amanda Abbington, la presentadora Jo Whiley, el cantante de The Chemical Brothers, Ed Simonsm, y la cantante Beverley Knight.