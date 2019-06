A los 75 años muere Max Wright, el padre de familia en "ALF"

El actor estadounidense Max Wright, cuyo personaje “Willie Tanner” en la exitosa serie de comedia ALF se ganó el cariño del público, falleció a los 75 años.

El intérprete, quien también participó en las series Buffalo Bill, Cheers, Misfits of science, Ghostwriter, Dudley y The Norm show, murió en su casa de Hermosa Beach, California.

Foto: @retrochenta

De acuerdo con el portal TMZ, fuentes familiares fueron las encargadas de confirmar el lamentable deceso y recordaron que Max había luchado contra el cáncer desde 1995, cuando fue diagnosticado con linfoma, aunque había estado en remisión durante mucho tiempo.

Wright tuvo su primera oportunidad en la actuación en 1974 con el programa Great perfomances. Tras ello, tuvo pequeñas apariciones en películas. Fue hasta 1983, con la serie Buffalo Bill que consiguió un protagónico.

Para 1986 se convirtió en “Willie Tanner”, un fraternal padre de familia y radioaficionado que cierto día recibe la inesperada visita de un extraterrestre, ALF. Con este personaje obtuvo el reconocimiento internacional. Las aventuras de la familia se disfrutaron a lo largo de cuatro temporadas. Su último capítulo se trasmitió en 1990.

El actor también tuvo algunas apariciones en las series Viajeros en el tiempo y Friends, así como en las películas A Midsummer Night's Dream, Grumpier old man, The shadow, Snow falling on cedars y Easter.

En lo que respecta a su vida personal, en 1965 se casó con Linda Wright, con quien procreó dos hijos. Estuvieron casados hasta la muerte de ella (por cáncer de mama) en 2017.

De acuerdo con medios estadunidenses, el actor cayó en depresión en el 2000 y a partir de entonces protagonizó varios percances, conducir alcoholizado y consumir drogas, entre ellos. El mayor escándalo fue el de 2012, cuando se publicaron fotos donde consumía crack mientras grababa un video porno gay.