Alberto Vázquez deja los escenarios por problemas de salud

Alberto Vázquez, quien formó parte de la generación de la época dorada del rock and roll en México, deja los escenarios por problemas de salud, según dio a conocer su hijo Arturo Vázquez.

El cantante, famoso por temas como "Maracas", se retira de los escenarios por recomendación de su cardiólogo, quien le indicó que ya no tenía las condiciones de salud adecuadas para seguirse presentando en vivo.

"Mi papá, está en completa forma para poder grabar, no puede dar conciertos ya, porque se lo recomendó el cardiólogo, que mejor se cuidará, porque pararse enfrente de 10 mil personas o 30 mil, requiere mucha energía. Él todavía puede cantar, lo que no puede hacer es esfuerzo, subir escaleras, bajar escaleras, agitarse", dijo su hijo en entrevista para Ventaneando.

Sin embargo, pese a su situación, el cantante de 83 años inició un proyecto junto con su familia donde los temas los está volviendo a grabar para dejar un legado de sus éxitos.

"Está haciendo un poco esa labor, las canciones que a él le gustaron, que lo marcaron de por vida, las está haciendo, la idea es de él, juntar a toda la familia, a mi hija, mi prima, mi sobrina, a mi hermano Juan Alberto, fue maravilloso", explicó Arturo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AlbertoVazquez (@albertovazquezofic)

Por último, sobre las diferencias que él y su padre tuvieron en el pasado, Vázquez señaló que como toda relación 'padre e hijo' pudieron haber estado en desacuerdo, pero eso nunca provocó que él dejara de estar al pendiente del cantante.

"Muchas veces se nos ha tachado de que no tenemos una buena relación, pero lo que pasa es que cuando pasaba algo, si no me contestaba un WhatsApp, y yo comentaba que no me contestaba, se magnificaba eso, decían ‘están peleados el papá y el hijo’ no peleados, tuvimos siempre algunas diferencias, como todos los papás con los hijos, yo tengo hijos y tengo diferencias con mis hijos", concluyó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Cabe recordar, que el artista ofreció su último concierto en 2022 y logró hacer una gira muy exitosa con La Caravana del Rock and Roll a lado de sus compañeros Angélica María y Enrique Guzmán, quienes formaron parte de la generación que impulsó el rock and roll en México.