Ana de la Reguera comienza a brillar en Hollywood

Ana de la Reguera tuvo que pasar 13 años viviendo en Los Ángeles y realizando castings para hacerse de un papel protagónico en una producción de Hollywood. Army of the dead se llama el proyecto que la actriz comenzará a filmar en julio próximo, una producción de Netflix donde la veracruzana será dirigida por Zack Snyder (Batman v Superman).

“Dicen que después de ocho o nueve años de estar allá es cuando el trabajo empieza a rendir frutos y es lo que ha pasado. Desde hace tres me empezaron a llegar proyectos importantes como la serie Goliath, que ya filmamos la tercera temporada, la serie de Power o Twin Peaks, que fue un proyecto ideado por David Lynch. Los últimos años han sido de mucho trabajo en EU, cosas suceden y los años de estar allá pagan el esfuerzo”, comenta la actriz en entrevista.

Army of the dead contará la historia de un grupo de mercenarios que son reclutados por Scott (Dave Bautista) para combatir un brote de zombies en Las Vegas. Para la actriz, participar en este proyecto donde también actúan Ella Purnell y Theo Rossi, significa una ruptura a su filmografía anterior, pues su personaje sale de lo convencional.

“Es un personaje que jamás he hecho porque se trata de una mecánica a la que le gustan las cervezas, que es directa, cariñosa y a la vez fuerte; además habrá muchas escenas de acción. Me emociona mucho hacer un papel así de rico. Ahora ya tuve mis pruebas de cámara, efectos especiales con los stunts y empezamos a filmar en julio”, adelantó la actriz.

A diferencia de sus trabajos anteriores, Ana de la Reguera no llegó por casting a esta película, sino a través de una oferta directa. “Fue gracias al director de casting que me propuso el papel. Con él llevo casteando varios años para muchos proyectos grandes pero nunca me había quedado en nada, hasta que me tocó. Es picar y picar piedra, creer en mi talento, fui a castear muchas veces sin éxito y fue así como me quedé”.

La actriz reconoce que en estos 13 años que lleva viviendo en Los Ángeles muchos de estos proyectos le fueron negados por su origen latino.

Foto: Especial

“Aunque ya tenía una película con Jack Black (Nacho libre) fue empezar desde cero. El mercado no estaba tan abierto para los latinos, de hecho perdí muchos papeles por el acento, no había plataformas digitales y los canales grandes no querían actores con acento y eso me limitó mucho las oportunidades”, confiesa.

Parte de estas vivencias son las que Ana de la Reguera plasmará ahora en la serie Ana, una producción que podrá verse a finales de año en Comedy Central y Amazon Prime Video, la cual, fue creada por ella misma y comienza filmaciones en Veracruz; la serie está inspirada en la vida persona del actriz.

“Esta serie es la cereza del pastel porque llevo seis años tratado de alzarla, ha sido un sueño muy profundo que he tenido. Me emociona mucho contar esta historia y no puedo creer que empecemos a filmar algo que vino de mi imaginación”, dijo.

La serie que será dirigida por Carlos Carrera cuenta la historia de Ana, “una mujer que tiene miedo de cumplir 40 años porque no sabe qué va a pasar, todo lo que dicen que ya es una señora. Está inspirada en cosas reales y algunas falsas. Me interesa contar la historia de una mujer que vive entre dos culturas, dos países, que es famosa en su lugar de origen pero desconocida en otro donde empieza de nuevo; de la relación con su madre… de todo eso hablo en la serie”, comenta.

Además de estos proyectos, en los próximos meses Ana de la Reguera estrenará la película El rey de todo el mundo que filmó en Guadalajara este año con la dirección del español Carlos Saura y donde comparte créditos con Manuel García-Rulfo, Manolo Carona y el bailarín Isaac Hernández.