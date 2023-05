Este año, Angélica María celebra 70 años de carrera artística, mismos que asegura, no han sido nada fáciles, sobre todo porque ha tenido que lidiar con la envidia, los malos tratos de parte de algunos ejecutivos o productores, así como problemas con algunas personas de su entorno.

“Me ha costado trabajo, no todo ha sido bonito he vivido cosas desagradables. Nunca he hablado de ellas porque cuesta trabajo, pero al final soy una mujer feliz y agradecida de estar viva y vale la pena vivir. Ha habido mucha traición en esta carrera como en todas, dan en la torre cuando pueden, te pisotean más si pueden. Me inventaron de todo (de joven) que si tenía un hijo escondido de César Costa, que Alberto (Vázquez) y yo teníamos amores a escondidas, inventaron cada cosa sólo por coraje, afortunadamente no pudieron y aquí sigo“; afirmó la artista en conferencia de prensa y sin revelar nombres.

SÓLO EN UNA BIOSERIE DIRÍA LA VERDAD

La cantante compartió que sólo podría dar los nombres de quienes recibió malos tratos a través de una bioserie, contando la verdad de las cosas y, claro, facturando.

“Tendría que hablar mal de mis compañeros y mucha gente importante que se portaron mal conmigo, tendría que decir la verdad, nada de mentiras, diría toda la verdad de todo y sería feo porque muchos ya no están; los familiares podrían sentirse, demandarme y todas esas cosas y nunca me ha gustado hablar mal de nadie“, expresó.

Angélica aseguró vivir en plenitud, se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, esto gracias al amor que aún recibe de su público, de su familia y sus nietos. Es por ello que, confesó, el cuidado de su salud es primordial, ya que quiere ver a sus nietos crecer y formarse.

“Quiero ver a mis niños más grandes, que empiecen a realizarse, con sueños maravillosos, padrísimos, quisiera verlos realizados, por eso me cuido ahorita. Sí me cuido más, sobre todo mi alimentación, como de todo, pero poco porque era muy dulcera, trato de no comerlos tanto, bajarle a las grasas, estoy cuidándome el colesterol“, dijo.

LAMENTA LA AUSENCIA DE UN AMOR

Ante el cuestionamiento de si le teme a la muerte, la intérprete de “Tú sigues siendo el mismo” asintió. Dijo, incluso, que por eso trabaja duro para dejar un legado grande, en donde sea reconocida por ser una de las mujeres que dedicó su vida a hacer feliz a otros.

“Quisiera que piensen que fui una mujer que quiso divertirlos (al público) un rato, que nació para esto, que se entregó toda al amor del público; no hay forma de decirle a la gente que la amo más que trabajando, quiero que recuerden que los quise divertir y que los amo con todas mis fuerzas porque ellos son quienes me dan fuerza y me hacen una mujer feliz“, sostuvo.

“RAÚL ERA MUY COSCOLINO”

Dicen que no se puede tener todo en la vida y, en el caso de La Novia de México aplica mucho sobre todo porque uno de los rubros en los que no le fue bien fue en el amor. Además de las infidelidades que sufrió, su corazón corría detrás de hombres casados, lo que le impedía concretar alguna relación.

“Los hombres maravillosos que yo no conocí, estaban casados. De mis relaciones uno me puso el cuerno muy fuerte, Raúl (Vale) era el más bueno y divino y mejor artista que he conocido, me enamoré de su talento, luego de él y nos llevábamos de maravilla, pero era coscolino. Terminamos siendo buenos amigos"

“Siempre me hizo falta un compañero, he estado sola muchos años, necesitando un compañero enormemente toda mi vida yo nací para amar a un hombre y a la antigua, ni modo no se me dio“, compartió.

Angélica María no quiere dejar los escenarios, al menos no en un futuro próximo. Es por ello que anunció que este 10 de mayo se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para ofrecer un show junto a El Consorcio, para celebrar el día de las madres.

También participará en la segunda temporada de The Lincoln Lawyer, protagonizada por Manuel García-Rulfo y espera estar en la tercera temporada.