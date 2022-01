Anuncia Juan José Origel que da positivo a Covid-19

Juan José Origel contrajo Covid-19, según él mismo informó por medio de sus redes sociales esta noche. Cómodamente sentado en su sillón, vestido con una sudadera y una gorra negras, detalló que fue durante un viaje cuando se enfermó, y el jueves se realizó la prueba.

"Lo pesqué en San Miguel de Allende, todos los que estábamos en fin de año nos contagiamos. Bendito sea Dios no tengo ningún síntoma de nada, estoy muy bien, no tengo dolor de cabeza, ni fiebre, ni gripa, ni tos. La tos ya la tuve, muy fea, pero ya. Aquí estoy y me tengo que cuidar", detalla en el clip de dos minutos que compartió.

El comunicador aclaró que estos días permanecerá en aislamiento, e hizo un llamado a sus seguidores para seguirse cuidando, pues reconoce que la enfermedad sigue representando un gran peligro. Asimismo, agradeció a todos los que le han hecho llegar mensajes de aliento.

Cabe recordar que hace casi un año, "Pepillo" fue uno de los primeros en viajar a Estados Unidos a vacunarse, hecho que incluso lo volvió blanco de críticas, pues en ese entonces no había vacunas en México, y el público consideró injusto el hecho de que se haya ido a otro país.