Aseguran que Policía británica interrogó a Kevin Spacey en EU

La Policía británica informó este sábado de que ha interrogado en Estados Unidos a un hombre sobre denuncias de agresiones sexuales y, aunque no lo ha identificado, medios estadounidenses afirman que se trata del actor Kevin Spacey.



Una portavoz de Scotland Yard explicó que un hombre se prestó "voluntariamente" a ser "entrevistado" en EU por agentes del Equipo de Casos Complejos de la Policía Metropolitana en "mayo de 2019".



"No fue arrestado. Las investigaciones siguen en marcha", agregó la fuente, después de que la web estadounidense Variety revelase hoy que Spacey ha dado explicaciones respecto a seis denuncias de abusos sexuales presentadas ante las autoridades británicas, sobre hechos ocurridos supuestamente en el Reino Unido entre 1996 y 2013.



El actor estadounidense, de 59 años, residió durante varios años en Londres, donde ocupó el puesto de director artístico del teatro The Old Vic entre 2004 y 2015.



Los responsables de esa emblemática sala londinense indicaron en 2017 que habían recibido quejas de 20 personas que aseguraron que fueron acosadas sexualmente por Spacey, quien también afronta cargos por este tipo de delitos en E.U.

Celebridades [Video] Kevin Spacey reaparece como Frank Underwood y se defiende de acusaciones



En este sentido, un joven que le había acusado de agresión sexual en 2016 ha retirado de manera definitiva los cargos en el juicio civil en un tribunal de Massachusetts, según informaron este viernes los medios locales.



Spacey, quien se declaró inocente de los cargos en enero, aún debe hacer frente a un juicio criminal por el cual deberá presentarse ante el tribunal el lunes próximo.