Bárbara Mori lista para probar suerte en la dirección

GUADALAJARA.- Tiene 20 años de carrera como actriz en televisión y cine, y también se ha explorado en los terrenos de la producción en seis proyectos, pero ahora Bárbara Mori está convencida de que es el momento de dar el paso y probar suerte en la dirección.

La actriz comenta que empezó a escribir el guion de la película que realizará desde hace seis meses, donde aborda temas como la violencia familiar y la pérdida. “Ya lo terminé y ahora estoy reescribiendo un segundo tratamiento.

“Tengo una infancia bastante dura, de la que aprendí y de la que hoy en día puedo decir que todo lo que nos pasa en la vida por más duro que sea, es para que uno aprenda y evolucione. Hoy que estoy de este lado, en este lugar parada, siento la responsabilidad en mis hombros de eso que yo aprendí de mi infancia poderlo transmitir”.

Bárbara Mori presentó en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la cinta El complot mongol, de Sebastián del Amo.

El filme que dirigirá Bárbara Mori contará con la producción de Lemon Films y está inspirada en su vida, pero no es una biografía. “Cuando comencé a escribir las escenas, de pronto se comenzó a contar una historia hermosa donde las protagonistas son dos niñas de cinco y nueve años. Está basada en cosas que me pasaron de niña, que me enseñaron a ser la mujer que soy, que supe darle la vuelta”.

Para la actriz es un sueño el dirigir y esta historia le ofrece el mejor pretexto para hacerlo. “Tengo 41 años y el guion está basado en mi infancia, tengo muchos años trabajando mis heridas y sanando mi corazón. Más que doloroso, ha sido un trabajo muy revelador", comentó.