Bosé es inabarcable: diseccionan la personalidad del cantante en nueva biopic

Iván Sánchez y José Pastor consideran que Miguel Bosé es un artista inclasificable e inabarcable, pues él mismo ha luchado contra las etiquetas, y son incontables las aportaciones que ha brindado a la música y la cultura pop.

Para ambos fue muy grato ponerse interpretarlo en la bioserie Bosé, la cual devela por primera vez su vida, contada desde su propia voz. Iván, quien lo interpreta en su etapa adulta, celebró poder mostrar cómo triunfó pese a los tabúes de su época.

“Miguel no tenía ningún problema, el problema se lo empezaron a poner en la discográfica, su vida, su familia, y fue por lo que decidió ser Miguel Bosé para la gente, pero su vida privada la guarda con celo bajo siete candados”, declaró en entrevista con El Sol de México.

“Él tomó esa decisión, pero debió romper una enorme cantidad de barreras en los años 70, una época que no es dónde estamos ahora. Hemos solucionado un poco, quizá mucho más, porque cuando te das la vuelta a la esquina escuchas cosas terribles todavía”, agregó.

Hijo del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé, el cantautor creció consumiendo arte. Con su padre llevó una relación dura, diferente a la complicidad que siempre mantuvo con su mamá.

Su padrino de bautizo fue Luchino Visconti, se crió entre las pinturas de Pablo Picasso quien al conocer su gusto por la danza le regaló sus primeras mallas, lo que causó el enojo de su padre.

Pero ese joven que no se dejó eclipsar por los personajes con los que creció, decidió trasladar sus aspiraciones artísticas a la música y esa es el eje central de la serie que contará con más de una temporada.

La historia que se dará a conocer, es la que ha contado el mismo Bosé, su infancia, su crecimiento como profesional de la música con más de 60 millones de discos vendidos y por primera vez revelará detalles de su vida privada, entre ellos su relación con el pintor y escultor Nacho Palau.

Ponerse en sus zapatos no fue tarea fácil, pero los protagonistas contaron con el apoyo del creador y guionista principal, Nacho Faerna, quien construyó el libreto a base de una serie de conversaciones que sostuvo con el ícono durante dos años.

“Hemos visto de primera mano mucha de esa información, lo hemos hablado con gente del entorno de Miguel que ha convivido con él en distintos momentos de su vida, hemos leído y visto muchísimo, hemos tenido tiempo para prepararlo, que eso es básico. Lo demás ha sido disfrutar mucho”, detalló Iván.

Asimismo, señaló que su relación personal con él ayudó mucho a representar esa parte que el público no conoce. “Le conozco desde hace muchos años, he tenido la suerte de aparte de conocer al personaje, conocí un poquito a la persona, que es donde nos adentramos aquí. Pinceladas, no somos íntimos amigos, pero he compartido comidas en su casa”.

Aunque el cantautor no se mantuvo cerca del set, dado que esa fue la decisión tomada por parte del equipo de producción, compartieron que les mantuvo las puertas abiertas para contactarlo en caso de cualquier duda.

El haberlo hecho en etapas diferentes de su carrera representó un reto extra para los actores. Al respecto, José Pastor asegura que buscaron puntos de unión para brindar al público esa sensación de unidad en cuanto a su desarrollo.

“El Miguel de Iván y el mío están en momentos de su vida diferentes, en los que ha tenido cambios bastante significativos, pero es verdad que a nivel esencial sigue siendo el mismo. Tratamos de encontrar gestos y pequeños detalles, que recordasen, a pesar que cada uno hizo su trabajo individual y su investigación propia”.

Bosé: La serie se estrena este 3 de noviembre en la Plataforma Paramount+.