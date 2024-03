¿Cómo se hicieron amigas Taylor Swift y Selena Gómez?

Una de las amistades más famosas de la industria musical está integrada por Taylor Swift y Selena Gómez. La relación entre ambas inició de forma icónica, pues no solo lazo amistoso envidiable, sino que también la forma en la que se conocieron.

Aunque el lazo por el que se conocieron no fue duradero, su amistad sí; incluso Taylor Swift reconoce a Selena Gómez como la hermana menor que nunca tuvo, pues la mente detrás de The Eras Tour es tres años mayor que Selena, quien tiene 31 años.

Por su parte, en el documental “Selena Gómez: mi mente y yo”, la cantante reconoció a la novia de Travis Kelce como su única amiga, dentro y fuera de la industria musical.

Americano Como Taylor Swift, Travis Kelce dona dinero a niñas víctimas del tiroteo en Kansas

¿Cómo inició la amistad entre Taylor Swift y Selena Gómez?

Taylor Swift y Selena Gómez se conocieron cuando ambas salían con dos integrantes de los Jonas Brothers. Mientras Swift salía con Joe, Selena estaba con Nick; por lo que durante 2008 hacían citas dobles.

“Salimos con los hermanos Jonas y conocernos fue lo mejor que obtuvimos de ambas relaciones”, declaró Selena Gómez cuando diversos medios cuestionaron sobre cómo comenzó su amistad, la cual ha sido más duradera que el romance entre los cantantes, pues ambas relaciones no duraron ni un año.

13 years ago today, taylor swift and selena gomez’s friendship started



-they went on a double date with the jonas brothers but they left the restaurant holding each other’s hands!



august 28, 2008 pic.twitter.com/CWhjaIitGo — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) August 28, 2021

Tras sus rupturas amorosas, su amistad continuó e incluso se reforzó con una colaboración en el Speak Now Tour, en el que Selena Gómez hizo una actuación sorpresa en el Madison Square Garden, de Nueva York.

13 years ago today, taylor swift and selena gomez’s friendship started



-they went on a double date with the jonas brothers but they left the restaurant holding each other’s hands!



august 28, 2008 pic.twitter.com/CWhjaIitGo — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) August 28, 2021

Después, sus colaboraciones públicas no pararon; Taylor Swift incluyó a su amiga en el vídeo de Bad Blood ft Kendrick Lamar, en el que Selena interpretó el papel de villana. Además, Gómez siguió apareciendo en varios conciertos.

OMG! Taylor Swift llega a tiempo para ver a Travis Kelce en el Super Bowl: así recorrió los pasillos

Actualmente, ambas continúan con su amistad que inició en 2008 por los Jonas Brothers; incluso han tenido diversas interacciones públicas, como en los American Music Awards. Y, en diversas ocasiones han visto a Selena Gómez como público en The Eras Tour de Taylor.