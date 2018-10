Con una hora de retraso, Shakira sale a cantar en el Azteca

Completamente recuperada y visiblemente emocionada, Shakira se apoderó del Estadio Azteca en la primera de las dos presentaciones que la colombiana ofrece en la capital mexicana, misma que no visitaba desde hace más de 7 años, y aunque la espera fue larga, el público la recibió con los brazos abiertos, dejando sólo en el recuerdo la ausencia de la cantante.

Ni la lluvia, ni el retraso de una hora disipó los ánimos de los fans que cubiertos con impermeables de colores aguardaron pacientes para disfrutar de la música de la cantante.

Pese a lluvia, #Shakira sale cantar en el Estadio Azteca https://t.co/lmf7dVDidg pic.twitter.com/8U3ro4SIJ0 — El Sol de México (@elsolde_mexico) 12 de octubre de 2018

“Buenas noches. ¡Dios mío México… cuánto tiempo!. No saben la emoción que siento de estar cerca. Hoy es el primer día de nuestra gira por Latinoamérica estoy muy feliz de estar aquí porque es cierto que México es mi segunda casa”, comentó la rubia, previo a interpretar Si te vas.

Atrás quedó él difícil momento que la cantante atravesó el año pasado en el que canceló su gira El dorado tour, al perder la voz. Sin embargo este día agradeció el apoyo de su público el cual aseguro estuvo en los mejores y peores momentos de su vida.

La cantante retrocedió 15 años en la historia de su carrera, pues conmovió a su público con los temas de sus primeros discos comoEstoy aquí e Inevitable, los cuales fueron coreados por familias, parejas y hasta niños que bailaban imitando a su ídolo.

Cuando me dicen Shakira ya no llena sus conciertos!! —- Estadio Azteca Lleno total!!! pic.twitter.com/95UD2n8AIU — Loco Por Shakira 🤫 (@LocooPorShakira) 12 de octubre de 2018

Sin duda el tiempo no pasó en la memoria de la gente que pese a la ausencia de Shakira en tierra mexicana entregó su corazón a cada uno de sus fans.

Como un sello muy particular, los bailes y sensuales coreografías de la colombiana no faltaron en el primer show de la ciudad, en donde sus caderas tomaron el protagonismo, se hicieron presentes en repetidas ocasiones, demostrando que los años no pasan por su escultural figura.

Teniendo el escenario de frente, la originaria de Barranquilla se convirtió en una de las pocas latinas que ha llenado el Coloso de Santa Úrsula, demostrando que es una de las exponentes más importantes de la música en la actualidad.

#Shakira já está fazendo história no Estádio Azteca! #ElDoradoWorldTour #ShakiraDF pic.twitter.com/BLOLUlnXEw — Shakira 🤫 (@PortalShakira) 12 de octubre de 2018

Sin duda la energía y fortaleza de Shakira se vio reflejada en el escenario al que volvió completamente recuperada y con la intención de armar una autentica fiesta en la que puso a bailar a los mexicanos que brincaron, imitaron sus pasos y corearon las canciones que invitan a mover el cuerpo.

Algunos de los temas que la cantante interpretó fueron Loba, Perro fiel, Chantaje, Ojos así, Me enamoré y Suerte.

"Aunque llueva, voy a salir a cantar"

La artista compartió un video en sus redes sociales en donde aseguró que saldría a cantar pese a las condiciones.

México estamos esperando que pase la tormenta eléctrica porque no me dejan salir a cantar con los truenos, los rayos y las centeyas.

Pero afirmó que "aunque llueva, relampague y diluvie voy a salir a cantar".

México estamos esperando a que pase la tormenta eléctrica! Shak pic.twitter.com/u7yGmTAXsu — Shakira 🤫 (@shakira) 12 de octubre de 2018

La Casa del América, como es llamada por los fanáticos del futbol ha sido testigo de presentaciones inolvidables, en donde sólo los grandes de la música han logrado llenar el recinto que en esta ocasión albergó a más de 50 mil personas, siendo pocos los que han hecho historia.

Tal fue el caso de figuras como Elton John con su gira The one (1992), el Dangerous World Tour del Rey del pop (1993) y Gloria Estefan (1997). Algunos más recientes como Lenny Kravitz (2002) y U2 (2006). Sin olvidar a los artistas nacionales como Juan Gabriel en 1997y la gira del adiós de Vicente Fernández en 2016.

