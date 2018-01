Critican a hija de Madonna por no depilarse las axilas

Madonna y si hija Lourdes una vez más generaron polémica en redes sociales, ya que la cantante compartió una fotografía con su primogénita en la que dejan ver que la depilación de las axilas no es un tema que les preocupe.

En la imagen se puede ver a Lourdes abrazando a su madre y el detalle se encuentra en que las axilas de la joven lucen pobladas de vello.

"We are ready for you 2018!", escribió Madonna en la publicación que acompañó con una fotografía, la cual ya supera los 400 mil likes.

Los fans automáticamente reaccionaron, algunos tacharon a la Reina del Pop y a su pequeña como antihigiénicas. Sin embargo otros respetaron y apoyaron a la hija de Madonna. ¿Tú qué opinas?

We are Ready For You 2018! ♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿 #llove ♥️ Una publicación compartida por Madonna (@madonna) el Dic 31, 2017 at 7:15 PST

